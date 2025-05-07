新华社北京5月7日电（记者刘杨、曹嘉玥）外交部发言人林剑7日在例行记者会上答问时说，中国将继续广泛开展人工智能国际合作，为弥合全球智能鸿沟作出中国贡献。

林剑介绍，5月6日，中国和赞比亚在联合国总部共同举办人工智能能力建设国际合作之友小组主题活动。俄罗斯、法国、巴西、印度尼西亚、巴基斯坦、埃塞俄比亚等70多个国家及联合国、国际电信联盟等国际组织派员参会，共同探讨人工智能公平普惠发展。

“习近平主席强调，人工智能可以是造福人类的国际公共产品。”林剑说，中国将继续广泛开展人工智能国际合作，帮助全球南方国家加强能力建设，为弥合全球智能鸿沟作出中国贡献。本月，中国还将在北京举办第二期人工智能能力建设研讨班，广邀“之友小组”成员参与。

“发展是世界各国的普遍权利，不是少数国家的独家专利。”林剑表示，各国只要对人工智能有热情、对能力建设有期待、对国际合作有信心，都能通过“之友小组”平台凝聚共识、促进合作。

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