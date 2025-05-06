打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美以对也门荷台达省的空袭造成至少2死42伤

2025年05月06日08:47 | 来源：新华网
小字号

5月5日，在也门荷台达省东部巴吉勒区，一家水泥厂遭到空袭后燃起大火（视频截图）。新华社发

新华社科威特城5月5日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装卫生部门5日发表声明说，美国和以色列当天对也门荷台达省发动的空袭已造成至少2人死亡、42人受伤。

声明说，死伤者都是位于荷台达省东部巴吉勒区一家水泥厂的工人和附近居民。

5月5日，在也门荷台达省东部巴吉勒区，一家水泥厂遭到空袭后燃起大火（视频截图）。新华社发

胡塞武装控制的马西拉电视台当天稍早时报道，美以当天对荷台达省发动了至少48次空袭，空袭目标是该省首府荷台达市的机场，以及该省一家水泥厂和一些军事基地。空袭摧毁了荷台达港的起重机、货物、仓库建筑、燃料储罐和一座发电厂。当地居民告诉新华社记者，荷台达港几乎所有设施都被摧毁或者受损。几家私营工厂也在空袭中被毁。

以色列国防军5日发表声明说，以军当天出动战斗机，对也门沿海及内陆地区的胡塞武装目标实施空袭，以回应该组织近期多次向以色列发射导弹和无人机。此次空袭打击了位于胡塞武装控制下的荷台达港多处基础设施，还空袭了位于荷台达市以东的巴吉勒水泥厂。声明称，该水泥厂既是胡塞武装的重要经济来源，也被用于修建地下隧道及其他军事设施。此次行动意在削弱胡塞武装的经济能力和军事建设。

5月5日，在也门荷台达省东部巴吉勒区，一家水泥厂遭到空袭后燃起大火（视频截图）。新华社发

4日早些时候，胡塞武装宣布向以色列本-古里安国际机场发射了一枚高超音速导弹并命中目标。据以色列媒体报道，以方动用“箭”式反导系统以及美军部署的“萨德”反导系统拦截来袭导弹，但未能成功。以总理办公室当晚发表声明说，针对也门胡塞武装对本-古里安国际机场发动导弹袭击，以色列将对该组织及其盟友伊朗进行报复。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部