5月5日，在也门荷台达省东部巴吉勒区，一家水泥厂遭到空袭后燃起大火（视频截图）。新华社发

新华社科威特城5月5日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装卫生部门5日发表声明说，美国和以色列当天对也门荷台达省发动的空袭已造成至少2人死亡、42人受伤。

声明说，死伤者都是位于荷台达省东部巴吉勒区一家水泥厂的工人和附近居民。

5月5日，在也门荷台达省东部巴吉勒区，一家水泥厂遭到空袭后燃起大火（视频截图）。新华社发

胡塞武装控制的马西拉电视台当天稍早时报道，美以当天对荷台达省发动了至少48次空袭，空袭目标是该省首府荷台达市的机场，以及该省一家水泥厂和一些军事基地。空袭摧毁了荷台达港的起重机、货物、仓库建筑、燃料储罐和一座发电厂。当地居民告诉新华社记者，荷台达港几乎所有设施都被摧毁或者受损。几家私营工厂也在空袭中被毁。

以色列国防军5日发表声明说，以军当天出动战斗机，对也门沿海及内陆地区的胡塞武装目标实施空袭，以回应该组织近期多次向以色列发射导弹和无人机。此次空袭打击了位于胡塞武装控制下的荷台达港多处基础设施，还空袭了位于荷台达市以东的巴吉勒水泥厂。声明称，该水泥厂既是胡塞武装的重要经济来源，也被用于修建地下隧道及其他军事设施。此次行动意在削弱胡塞武装的经济能力和军事建设。

5月5日，在也门荷台达省东部巴吉勒区，一家水泥厂遭到空袭后燃起大火（视频截图）。新华社发

4日早些时候，胡塞武装宣布向以色列本-古里安国际机场发射了一枚高超音速导弹并命中目标。据以色列媒体报道，以方动用“箭”式反导系统以及美军部署的“萨德”反导系统拦截来袭导弹，但未能成功。以总理办公室当晚发表声明说，针对也门胡塞武装对本-古里安国际机场发动导弹袭击，以色列将对该组织及其盟友伊朗进行报复。

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