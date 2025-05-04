5月3日，工作人员在缅甸仰光卸载中国援缅救灾物资。中国政府向缅甸提供的第十一批紧急人道主义地震救灾物资2日晚运抵仰光。3日，中国驻缅甸使馆参赞欧阳道冰和仰光省首席部长梭登进行了救灾物资交接。本批救灾物资包括340套办公板房。新华社发（苗觉梭摄）

新华社仰光5月3日电（记者张东强）中国政府向缅甸提供的第十一批紧急人道主义地震救灾物资2日晚运抵仰光。3日，中国驻缅甸使馆参赞欧阳道冰和仰光省首席部长梭登进行了救灾物资交接。

本批救灾物资包括340套办公板房。

据《缅甸环球新光报》3日报道，截至5月2日，3月28日发生的缅甸强烈地震已造成3839人遇难、5105人受伤、101人失踪。

5月3日，工作人员在缅甸仰光卸载中国援缅救灾物资。新华社发（苗觉梭摄）

5月3日，工作人员在缅甸仰光卸载中国援缅救灾物资。新华社发（苗觉梭摄）

5月3日，工作人员在缅甸仰光卸载中国援缅救灾物资。新华社发（苗觉梭摄）

5月3日，工作人员在缅甸仰光卸载中国援缅救灾物资。新华社发（苗觉梭摄）

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