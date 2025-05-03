本报记者 汪思源 刘文璋

4月的云台山春意盎然，漫山遍野晕染了新绿，蜿蜒的盘山栈道上人头攒动，欢声笑语在山间回荡。尼日利亚联邦政府官员乌斯曼·穆萨感叹道：“我喜欢这里。中国的生态环境保护做得很好，真正实现了人与自然和谐共生。”

日前，来自埃塞俄比亚、赞比亚、尼日利亚、古巴、泰国、斯里兰卡等9个国家的38名官员来华参加“一带一路”共建国家林草国际合作能力提升官员研修班，赴河南省云台山、登封林场、许昌市鄢陵县等地了解中国生态旅游、生态环境保护与管理的实践情况。

“云台山将生态保护与经济发展相结合，通过合理开发带动当地相关产业发展，为当地民众提供就业岗位，创造了可观的经济效益。”赞比亚林学院高级林务官托马斯·菲利来表示，“通过对生态环境进行保护性开发，云台山生态资源得到可持续利用，在经济发展与生态保护之间找到了平衡，这种做法值得我们学习。”

登封林场全面推行林长制的情况，引起不少学员的兴趣。尼日利亚联邦政府官员蒙代·索罗表示：“中国政府制定了完备的法律和政策制度保护生态环境，并有效地贯彻落实，这至关重要。”斯里兰卡环境部官员昌达纳·戴亚拉特纳·布卢戈达吉表示：“通过林长制，生态环境保护由林草部门组织实施、各级政府职能部门分级负责，这一政策值得我们借鉴。”

在许昌市鄢陵县，学员们了解到，当地将花木产业打造成增收致富的特色产业。埃塞俄比亚野生动物保护局生态学家德布雷·德克西奥斯·沃尔德格布雷亚尔说：“将花木种植打造成特色产业集群，不仅促进生态保护，还带动了旅游业发展，助力当地经济增长、居民创收，真正将绿色资源转化为经济收入。”

本次研修班由中国商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办。学员们认为，研修班促进各国在森林研究、保护与可持续实践等领域开展合作，共同迈向更绿色、更可持续的未来。“当前，可持续森林管理、气候适应能力建设和生物多样性保护的重要性前所未有。”泰国农业大学林业学院国际事务部官员维荣荣·当杰表示，林业不仅对碳汇功能、生态系统服务供给十分关键，更维系着不少民众的生计。中国积极促进林草国际合作，有利于推进全球特别是发展中国家的可持续发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月03日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)