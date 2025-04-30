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金砖正式成员和伙伴国外长会在里约热内卢举行

2025年04月30日17:08 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢4月29日电（记者陈威华　赵焱）当地时间4月29日，金砖正式成员和伙伴国外长会在里约热内卢举行，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席。巴西外长维埃拉主持，19国外长及高级代表围绕加强全球南方合作、坚持多边主义进行了讨论。

　　王毅说，11年前，习近平主席提出开放包容、合作共赢的金砖精神，为金砖机制发展壮大明确方向。昨天，习近平主席专程参访金砖国家新开发银行总部，发出了中国坚定支持新开发银行的强烈信号，期待新开发银行和金砖大家庭一道走好现代化道路。我们看到，金砖国家一路走来，同行的伙伴越来越多，合作的道路越走越宽。今天的金砖大家庭，总人口超过世界一半，经济总量占全球近三成，已经成为全球南方的“第一方阵”。

　　王毅强调，面对霸权主义，金砖国家要坚守原则，做维护公平正义的“主力军”。面对单边主义，金砖国家要勇立潮头，做促进团结合作的“主心骨”。“大金砖”理应肩负时代重任，携手全球南方，维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。

　　一要捍卫联合国核心地位。作为多边体系的核心，联合国权威只能加强、不能削弱。“大金砖”要继续倡导共商共建共享，共同抵制这个世界上的一切倒行逆施，维护好国际关系基本准则，捍卫多边贸易体制，推进国际机构改革，构建更加公正合理的全球治理体系。

　　二要推动和平解决争端。践行共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持以和平手段化解争端分歧。中方愿与国际社会特别是金砖国家一道，汇聚政治解决乌克兰危机的国际共识，为实现真正的和平继续发挥建设性作用。我们支持阿拉伯和伊斯兰国家认可的加沙恢复和重建计划，坚定支持“巴人治巴”，国际社会应以更大力度支持巴勒斯坦独立建国。

　　三要营造开放合作的国际环境。面对美国随意加征关税，在全球范围挑起贸易战，中国的回答是清楚的，立场也是坚定的：如果执意要打，我们奉陪到底；如果准备要谈，就要平等尊重。中方着眼的，不仅是自身正当权利，也是各国的共同利益；中方维护的，不仅是互惠合作，更是国际规则；中方坚守的，不仅是国家民族尊严，还有人世间的朗朗乾坤。

　　王毅表示，金砖成员国要敞开大门、张开怀抱，帮助伙伴国深度融入金砖，全面参与合作，让机制的发展始终充满活力。要继续拓展“金砖+”模式，同更多志同道合的国家汇聚起和平与发展的合力。中方将积极落实习近平主席提出的“大金砖合作高质量发展”理念和“五大金砖”构想，支持巴西履行好主席国职责，共同开辟金砖合作的光明前景。

　　与会外长表示，面对地缘紧张局势加剧、保护主义抬头，当务之急是坚守多边主义，坚持联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。金砖国家要聚焦和平共处、开放包容和对话合作，反对政治极化叙事，共同捍卫自由贸易规则和以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动构建更加公正、可持续的多极秩序。与会外长普遍对采取“对等关税”措施破坏全球供应链、加剧国际局势不确定性感到担忧，要求取消违背世贸组织规则、违反国际法的经济制裁和次级制裁等单边强制措施。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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