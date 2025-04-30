新华社巴西利亚4月29日电（记者王天聪）当地时间4月29日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在巴西利亚会见巴西总统首席特别顾问阿莫林。

王毅说，祝贺巴西成功召开金砖国家以及“金砖+”外长会晤，为“金砖大家庭”的首次大团圆发挥了主席国作用。与会各方一致认为，单边保护主义横行破坏自由贸易体系，损害各国正当权益，干扰国际产供链稳定，不是负责任大国应有作为。面对当前挑战，各方就坚持多边主义、维护多边贸易体制达成重要共识，发出强有力信号。中方愿同巴西一道，发挥金砖国家全球南方“第一方阵”作用，共同维护发展中国家正当权益，携手应对共同挑战。

王毅表示，习近平主席和卢拉总统将中巴关系提升到命运共同体的新高度，引领中巴关系进入历史最好时期，也为中巴加强发展战略对接、拓展全方位合作明确了新的目标。双方要巩固战略互信，深化互利合作，推动中巴全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。面对不确定不稳定的世界，中巴作为两大发展中国家和新兴经济体代表，有必要团结合作，履行国际责任，共同致力于人类的和平与发展事业。

阿莫林表示，卢拉总统和习近平主席保持密切交往，充分彰显了巴中关系的战略性和重要性。巴方愿同中方一道，落实好两国元首共识，朝着构建更公正世界和更可持续星球的命运共同体而共同努力，推动巴中各领域合作取得更多成果。中国坚决有力反制“对等关税”，赢得各方特别是全球南方国家的理解和钦佩。面对单边保护主义甚嚣尘上，金砖国家应积极作为，坚持多边主义，共同维护多边贸易体制。

双方就乌克兰危机交换了看法，强调将用好“和平之友”小组，为推动政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

双方还就中东、伊朗核等热点问题进行了战略沟通。

(责编：杨光宇、胡永秋)