打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见泰国外长玛里

2025年04月29日11:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社里约热内卢4月28日电（记者赵焱　王天聪）当地时间4月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见泰国外长玛里。

　　王毅说，中泰建交50年来，双方尊重各自发展道路，支持彼此核心利益，始终是共同发展振兴的合作伙伴，也是维护国际关系准则的稳定力量。今年2月，两国领导人就推进中泰命运共同体建设达成新的重要共识，为双边关系发展指明了方向。中央周边工作会议明确中国将深化同周边国家友好合作，让中国式现代化成果更多惠及周边。中方始终把发展中泰关系作为周边外交优先方向，愿同泰方一道努力，夯实“中泰一家亲”传统友谊，深化各领域务实合作，为地区和平稳定注入更多确定性。欢迎泰国成为金砖伙伴国，中方支持泰方全面参与金砖合作。

　　玛里表示，泰中友谊历久弥新，两国保持紧密联系，伙伴关系不断深化。泰方欢迎中国中央周边工作会议成功召开，相信中国式现代化将为泰方带来巨大机遇。很高兴作为伙伴国出席此次金砖外长会，愿早日加入“金砖大家庭”，加强全球南方合作，维护发展中国家共同利益。

　　双方表示将密切各层级各领域交往，加快推进中泰铁路建设，推动中老泰联通发展构想早日落地。持续开展大熊猫国际合作，让两国人民亲上加亲。

　　双方将发挥澜湄合作共同主席国作用，推动澜湄合作取得更多成果；继续加强中缅泰执法安全合作，坚决有力打击电诈等跨境犯罪；加快推进中国－东盟自贸区3.0版建设，共同维护多边贸易体制，促进贸易自由化便利化。

(责编：徐婵、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部