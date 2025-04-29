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王毅会见埃塞俄比亚外长格迪翁

2025年04月29日11:40 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢4月28日电（记者赵焱　周永穗）当地时间4月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见埃塞俄比亚外长格迪翁。

　　王毅再次祝贺埃塞成为金砖正式成员，表示埃塞是非洲大国和重要新兴经济体代表，中方乐见埃塞在国际和地区舞台发挥更大作用，为非洲大陆发展振兴作出更多贡献。愿落实中非合作论坛北京峰会成果，特别是习近平主席提出的对非合作“十大伙伴行动”，推动两国全天候战略伙伴关系取得更多新成果，更好惠及两国人民。

　　王毅表示，21世纪是发展中国家发展振兴的世纪。非洲大陆迈向现代化正蓄势待发，有着光明前景。中国对非合作没有任何私利，不搞大国竞争，不参与地缘争夺，是非洲最可靠的发展伙伴。我们愿同非洲兄弟姐妹共享现代化机遇，帮助非洲国家提高自主发展能力，共同开辟全球南方团结自强的美好未来。

　　格迪翁表示，埃塞同中国理念相通、立场相近，在维护国家主权独立和民族尊严的斗争中结下深厚友谊。感谢中方长期以来对埃塞经济发展、民生改善的宝贵帮助和对非洲和平发展的有力支持。中国现代化建设取得举世瞩目成就，为全人类发展进步和全球南方集体迈向现代化发挥示范作用。埃塞高度赞赏习近平主席提出的对非合作倡议，期待同中方加强共建“一带一路”对接，使埃塞中国全天候战略伙伴关系更好造福埃塞人民。埃塞对单边保护主义抬头深感担忧，愿同金砖伙伴密切合作，维护发展中国家共同利益。

(责编：徐婵、白宇)

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