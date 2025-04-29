新华社北京4月29日电 日本农林水产省28日发布的统计数据显示，日本市场上一袋5公斤装大米均价为4220日元（约合215元人民币），连续16周创新高。警方通报，该国多地近期频发“半价米”骗局，导致不少民众被骗钱财。

这是2024年7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

农林水产省对日本全国1000多家店铺米价进行调查，结果显示，截至20日的一周内，一袋5公斤装大米均价为4220日元，是去年同期的两倍多，这也是农林水产省开始统计这一数据以来的最高水平。

按日本媒体说法，最新数据意味着日本政府3月以来拍卖三批储备米后，米价上涨势头仍未得到有效遏制。

在米价持续上涨背景下，一些不法分子以“半价米”为诱饵，趁机骗取钱财。日本警方通报，佐贺县、熊本县等地近期接连有民众报案称，有人在网络上谎称出售低价大米，价格仅为市场价的一半左右。受害者向对方汇款后，却没有收到大米，才知被骗。

日本警方呼吁民众加强防范，在网络上购买大米时注意甄别对方身份，防止被假米商诈骗。

2024年夏季以来，受极端高温致大米歉收等因素影响，日本大米价格持续上涨。去年8月，气象部门发布日本东部太平洋南海海槽发生大地震可能性增高的警示，引发民众囤积大米，一度出现“大米荒”。随着新米上市，“大米荒”有所缓解，但米价依然居高不下。（张旌）

(责编：崔译戈、徐祥丽)