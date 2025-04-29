中国作为主宾国亮相第三十九届突尼斯国际书展

本报记者 黄培昭 薛 丹

第三十九届突尼斯国际书展中国主宾国展区前。

本报记者 黄培昭摄

4月的突尼斯首都突尼斯市，街头巷尾茉莉盈枝、清芬流韵。25日，为期10天的第三十九届突尼斯国际书展在卡拉姆国际展览中心开幕，来自40多个国家和地区的约300家出版商汇聚于此。中国是此次书展的主宾国，40多家中国知名出版机构携3000多种、1万余册优秀图书亮相，为突尼斯民众了解和感知中国提供窗口。

“与中国共同推动人类命运共同体建设”

突尼斯国际书展创办于1982年，由突尼斯文化部主办，是当地重要的文化盛事。此次中国主宾国活动以“阅读中国”为主题，活动重点展出了《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》第一至四卷等习近平主席著作和相关学习读物中外文版。

4月25日上午，突尼斯总统凯斯·赛义德出席中国主宾国活动启动仪式并参观中国主宾国展区，突尼斯文化部长阿米娜·斯拉菲等随行参观。记者站在展馆一侧，只见赛义德总统在《习近平谈治国理政》著作前驻足凝视，指尖轻轻触碰着封面。赛义德总统表示：“我非常认同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，我们也一直致力于与中国共同推动人类命运共同体建设。突中两国在各领域都有着非常悠久的合作历史，我们在共建‘一带一路’框架下开展互利合作前景光明。突方愿意与中方进一步推动文化、经贸等各领域合作。”

赛义德总统一行还参观了中国主题精品图书展和中外合作出版成果展，观看了“中国历代绘画大系”特展和中文、阿拉伯文书法作品。赛义德总统对中国书法家挥毫书写的“人类命运共同体”连连称赞。

在中国主宾国展区，记者还碰到了黎巴嫩战略研究中心研究员法伍齐，他正专注地翻阅着《习近平谈治国理政》第四卷阿拉伯文版。他对记者表示：“我已收齐并反复研读《习近平谈治国理政》第一至三卷，如今在书展上看到了第四卷，非常惊喜。”法伍齐表示，《习近平谈治国理政》系统阐述了中国的发展理念、路径与实践经验，内容丰富、思想深邃，对希望探索自主发展道路的阿拉伯国家具有重要启发和借鉴意义。“我一定要把书带回去认真研读，汲取更多智慧”。

突尼斯国际书展主席穆罕默德·卡德里表示，中国担任此次书展的主宾国，体现了突中之间的传统友谊。

“开启了解中国社会和中国人思维方式的大门”

此次中国主宾国展区还设有中国原创动画作品展、中阿书法文化交流展等。中国古典舞蹈专场表演、中突青年合唱、中国功夫展示、茶艺表演以及中医义诊等丰富多彩的活动轮番上演。

来自突尼斯传统手工业中心的艺人哈立德仔细研究着一本关于中国景泰蓝技艺的画册。他说：“突尼斯有悠久的陶艺、金银镶嵌传统，中国的工艺美术也非常绚烂精致。通过阅读中国图书，我能直接了解到中国工匠精神的源泉，而不是单纯依靠二手资料。”

18岁的努尔是突尼斯高等语言学院新生，她正翻阅一本汉语教学书籍。“我小时候就喜欢看中国功夫电影，对中国文化充满好奇。后来，我还从中学图书馆借阅过一本中国漫画，优美的插图深深吸引了我，我下决心要学好中文，所以大学选择了中文专业。”与努尔同来的阿雅表示，自己从小喜欢阅读古代丝绸之路等故事，“学习中文后，我发现这不仅是学习一门外语，更是了解多元世界的一个窗口。在突尼斯，学好中文不仅可以了解中国、感受博大精深的中华文化，还能获得更多工作机会。”

突尼斯国家翻译学院负责人穆斯塔法说：“中文不只是一门语言，它更承载了5000多年的中华文明。随着突中关系不断深化，突尼斯对中文翻译人才的需求与日俱增。突尼斯有很多年轻人希望到中国留学、旅游或经商。掌握中文，对于他们来说既是职业发展的选择，也开启了解中国社会和中国人思维方式的大门。”

“中国带来的不仅是书籍，更是温暖和希望”

书展期间，中国出版机构与突尼斯多家出版社签署多项合作协议，涵盖图书版权输出、联合翻译出版以及数字出版合作等。

4月27日，由中国大百科全书出版社、突尼斯东方知识出版社联合举办的“文明互鉴·创新启航——阿拉伯文版新书发布暨版权签约仪式”在中国主宾国展区举行。活动现场，中国出版集团有限公司董事长黄志坚、突尼斯出版商协会主席穆罕默德·里亚德·拉扎克等共同为《当代中国政治：基础与发展》阿拉伯文版揭幕。黄志坚表示，在中阿合作日益紧密的当下，中国出版集团年均版权输出约1000项，其中阿拉伯文版权输出占比近1/4，中阿版权合作成效显著。

突尼斯东方知识出版社社长哈利德与中国大百科全书出版社副总编辑蒋丽君就《新质生产力：创新中国的时代引擎》《伟大的中国大运河》两部作品的阿拉伯文版签署版权合作协议。蒋丽君表示，这些著作为突尼斯学界和民众理解当代中国发展道路、深化中阿政治文明对话提供新的知识坐标，也为阿拉伯读者了解中华文化、理解中国发展提供了多元视角。哈利德称，此次新书发布和版权签约，不仅是双方合作的新成果，更意味着阿拉伯读者获得更多深入了解中国的机会。

书展期间，中突双方还举办了中突文明交流论坛，来自两国的150余名文化、学术界人士，围绕中国式现代化与国际出版合作新机遇等主题进行深入探讨。突尼斯高教部国际司总司长马利克·卡什拉夫表示，突中人文交流是两国关系中最动人的篇章，中国式现代化不仅为中国人民开启了通向未来之路，也为全球南方国家提供了宝贵经验。现场的一位突尼斯作家对记者感慨：“这是一场灵魂的对话，中国带来的不仅是书籍，更是温暖和希望。”

走出书展大厅，晚霞铺满卡拉姆国际展览中心。以书为媒，中突、中阿之间正架起更多文明交流互鉴之桥、人民心灵相通之桥。

（本报突尼斯市4月28日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)