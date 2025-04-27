本报记者 张光政 章凯风

由中共中央对外联络部和中共新疆维吾尔自治区委员会联合主办的上海合作组织政党论坛近日在乌鲁木齐成功举办。来自上海合作组织20多个国家60多个政党和政治组织领导人及部分驻华使节200余人出席论坛，与会各方围绕“弘扬‘上海精神’推动上合组织可持续发展：政党责任与使命”主题积极展开交流对话，共商上海合作组织发展大计。

与会人士认为，论坛为上海合作组织国家交流治国理政经验提供了重要平台，不仅有助于“上合大家庭”凝聚共识，推动各国携手同行现代化之路，更为各国政党与中国共产党深化交往与合作、建立新型政党关系提供了宝贵契机，对推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体具有重要意义。

“政党既是国家发展的核心力量，更是促进人类文明进步的重要推动者。”上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫在论坛开幕式上致辞说，“在成员国的支持下，我们见证了中方作为上海合作组织轮值主席国所提倡议的成功落实，这标志着将于今年举行的上海合作组织峰会的筹备工作已进入一个重要阶段。”

塔吉克斯坦总统拉赫蒙在致论坛的贺信中表示：“各政党有效协作并联合发展，对共同探索解决社会紧迫问题、促进各国可持续发展和提高民众生活水平具有建设性作用。”

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会常委会书记克拉夫琴科认为，“上海合作组织+”框架内的政党和议会间合作蓬勃发展，为巩固成员国间政治关系与人文交流奠定了坚实基础。

在乌兹别克斯坦最高会议立法院副议长霍贾耶娃看来，作为多边党际对话机制，上海合作组织政党论坛是“深化并提升‘上合大家庭’合作质量的平台”。

伊朗伊斯兰联合党国际事务副总书记提纳德黑兰尼表示，上海合作组织政党在将组织相关合作协议转化为区域共享发展机遇方面发挥着关键作用。作为政策制定与舆论引导的重要力量，各国政党肩负着推动上海合作组织实现共同繁荣的重要责任。

埃及青年政治领袖和政治家协调委员会外事负责人胡利表示，此次论坛提出了不少建设性意见，为推动上海合作组织以创新方法解决共同关心的问题贡献了力量。

叶尔梅克巴耶夫表示，上海合作组织发展的关键在于坚持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，这有助于促进成员国可持续发展，加强成员国人民间的友好关系，维护地区和世界和平与稳定。

“上海合作组织在促进地区稳定与经济发展中发挥着关键作用。”巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）参议员艾哈迈德说。

塔吉克斯坦人民民主党第一副主席涅玛特佐达表示，上海合作组织在国际政治中发挥着越来越重要的作用，为维护地区稳定和安全、发展世界经济、扩大文明间对话作出了重要贡献。

“如今，希望加入本组织的国家数量每年都在增长。国际社会将上海合作组织视为推动构建更加安全繁荣世界的重要力量。”霍贾耶娃表示，上海合作组织走出了一条独特的发展道路，成为现代国际关系体系不可分割的组成部分。

吉尔吉斯斯坦共产党人党主席马萨利耶夫表示，上海合作组织开展了卓有成效的工作，充分证明对话与合作有利于维护和平、增进各国民众福祉。

艾哈迈德认为，中国长期以来致力于推动文明交流互鉴，不仅促进了世界文明丰富多彩，也为实现更具包容性的现代化奠定了基础。

“中国式现代化给我们带来重要启示：通往现代化的道路并非只有一条。”卡塔尔中东国际事务委员会非常驻研究员穆罕纳迪在发言中说，中国实现8亿贫困人口全部脱贫，这证明现代化并非西方专利。海湾国家正向中国学习产业政策、创新生态系统和职业培训等，推进自己的现代化进程。

“‘上合大家庭’应加强文明交流、深化互利合作，以实现全球和平与安全。”埃及华夫脱党助理秘书长哈提姆·拉斯兰表示，“我们必须维护经济全球化和自由贸易环境，在应对气候变化、减缓贫困等问题上开展合作。”

《 人民日报 》（ 2025年04月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)