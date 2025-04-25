新华社北京4月25日电（记者刘杨、曹嘉玥）针对近日美国国务院发布所谓2025年《军控、防扩散与裁军遵约报告》，外交部发言人郭嘉昆25日在例行记者会上答问时表示，美方是国际军控与防扩散体系最大的破坏者。中方敦促美方认真检视自身，而不是向中方泼脏水来转移焦点、逃避责任。

“美国政府罔顾事实，年复一年炮制所谓《军控、防扩散与裁军遵约报告》，对美方自身在军控、裁军与防扩散领域种种消极动向闭口不谈，反而倒打一耙，对他国进行无端抹黑指责，充斥霸权逻辑和双重标准。中方已多次表明反对立场并提出严正交涉。”郭嘉昆说。

他表示，在国际军控与防扩散领域，中方始终坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，认真履行各项国际义务和承诺，以实际行动维护国际军控与防扩散体系。

郭嘉昆指出，近年来，美方大力发展军备，挑动大国对抗，严重破坏全球和地区战略稳定。“美方动辄毁约退群，无视国际秩序、国际规则、国际义务，是国际军控与防扩散体系最大的破坏者。”

“美方发布报告本身就极具讽刺意味。我们敦促美方认真检视自身所作所为，积极回应国际社会对美国在遵约方面的关切，切实履行自身国际义务和承诺，而不是向中方泼脏水来转移焦点、逃避责任。”他说。

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