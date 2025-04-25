打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：美方是国际军控与防扩散体系最大破坏者

2025年04月25日18:02 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月25日电（记者刘杨、曹嘉玥）针对近日美国国务院发布所谓2025年《军控、防扩散与裁军遵约报告》，外交部发言人郭嘉昆25日在例行记者会上答问时表示，美方是国际军控与防扩散体系最大的破坏者。中方敦促美方认真检视自身，而不是向中方泼脏水来转移焦点、逃避责任。

“美国政府罔顾事实，年复一年炮制所谓《军控、防扩散与裁军遵约报告》，对美方自身在军控、裁军与防扩散领域种种消极动向闭口不谈，反而倒打一耙，对他国进行无端抹黑指责，充斥霸权逻辑和双重标准。中方已多次表明反对立场并提出严正交涉。”郭嘉昆说。

他表示，在国际军控与防扩散领域，中方始终坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，认真履行各项国际义务和承诺，以实际行动维护国际军控与防扩散体系。

郭嘉昆指出，近年来，美方大力发展军备，挑动大国对抗，严重破坏全球和地区战略稳定。“美方动辄毁约退群，无视国际秩序、国际规则、国际义务，是国际军控与防扩散体系最大的破坏者。”

“美方发布报告本身就极具讽刺意味。我们敦促美方认真检视自身所作所为，积极回应国际社会对美国在遵约方面的关切，切实履行自身国际义务和承诺，而不是向中方泼脏水来转移焦点、逃避责任。”他说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部