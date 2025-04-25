打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：美国不应在错误的道路上越走越远

2025年04月25日17:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月25日电（记者刘杨、马卓言）中国常驻联合国代表团近日在纽约举办主题为“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”的安理会非正式会议，外交部发言人郭嘉昆25日在例行记者会上介绍了相关情况，表示大多数与会国家呼吁坚持多边主义，希望美国能够正视会议传递出的国际社会普遍关切与强烈呼声，美国不应在错误的道路上越走越远。

　　郭嘉昆介绍，23日，中国常驻联合国代表傅聪大使主持召开“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”安理会阿里亚模式会议，包括安理会成员在内的80多国代表与会。中方在会上强调，美国滥施关税严重侵犯各国正当权益，严重违反世贸组织规则，严重冲击全球经济秩序稳定，本质上是以关税为手段颠覆国际经贸秩序，以美国利益凌驾于国际社会公利，以牺牲全世界各国的正当利益服务美国的霸权利益。世界需要的是开放包容而不是封闭孤立，是主权平等而不是恃强凌弱，是公平正义而不是本国优先，是团结合作而不是分裂对抗。国际社会必须作出正确抉择，发出一致声音，采取共同行动。

　　郭嘉昆表示，大多数与会国家呼吁坚持多边主义，加强对话合作，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，遵守《联合国宪章》和国际关系基本准则，维护发展中国家正当权益，促进各国稳定与发展。

　　“我们希望美国能够正视会议传递出的国际社会普遍关切与强烈呼声，停止针对他国的单边措施和霸凌行径，停止牺牲各国正当利益服务自身霸权利益。”郭嘉昆说，“世界不能回到弱肉强食的丛林法则，美国不应在错误的道路上越走越远。”

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部