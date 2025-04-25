新华社北京4月25日电（记者刘杨、马卓言）中国常驻联合国代表团近日在纽约举办主题为“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”的安理会非正式会议，外交部发言人郭嘉昆25日在例行记者会上介绍了相关情况，表示大多数与会国家呼吁坚持多边主义，希望美国能够正视会议传递出的国际社会普遍关切与强烈呼声，美国不应在错误的道路上越走越远。

郭嘉昆介绍，23日，中国常驻联合国代表傅聪大使主持召开“单边主义和霸凌行径对国际关系的冲击”安理会阿里亚模式会议，包括安理会成员在内的80多国代表与会。中方在会上强调，美国滥施关税严重侵犯各国正当权益，严重违反世贸组织规则，严重冲击全球经济秩序稳定，本质上是以关税为手段颠覆国际经贸秩序，以美国利益凌驾于国际社会公利，以牺牲全世界各国的正当利益服务美国的霸权利益。世界需要的是开放包容而不是封闭孤立，是主权平等而不是恃强凌弱，是公平正义而不是本国优先，是团结合作而不是分裂对抗。国际社会必须作出正确抉择，发出一致声音，采取共同行动。

郭嘉昆表示，大多数与会国家呼吁坚持多边主义，加强对话合作，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，遵守《联合国宪章》和国际关系基本准则，维护发展中国家正当权益，促进各国稳定与发展。

“我们希望美国能够正视会议传递出的国际社会普遍关切与强烈呼声，停止针对他国的单边措施和霸凌行径，停止牺牲各国正当利益服务自身霸权利益。”郭嘉昆说，“世界不能回到弱肉强食的丛林法则，美国不应在错误的道路上越走越远。”

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