新华社北京4月21日电（记者冯歆然）中共中央政治局委员、外交部长王毅和国防部长董军21日与印尼外长苏吉约诺、防长沙夫里共同主持中印尼外长防长“2+2”对话机制首次会议。

王毅说，过去一年，习近平主席同普拉博沃总统两度会晤，共同擘画新时期中国印尼关系发展蓝图。在两国元首亲自关心下，中印尼建立并启动外长防长“2+2”对话机制。这是中国在全球建立的首个部长级“2+2”机制，充分彰显了两国高度战略互信，也进一步丰富了具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体内涵。我们要以两国元首重要共识为战略引领，推动两国关系在高水平、高起点上再谱新篇。

董军表示，中方愿同印尼一道，落实两国元首共识，着力构建战略互信更深厚、机制建设更配套、统筹推进更有力、应对挑战更托底的防务安全合作新格局，携手应对风险挑战。

苏吉约诺表示，印尼愿同中方一道，进一步巩固政治互信，密切各层级交往，深化互利合作，加强多边框架下沟通协作。

沙夫里表示，印尼愿同中方增进防务、海上安全等领域合作，维护地区和平稳定。

双方就共同关心的国际和地区问题深入沟通。会后，王毅同苏吉约诺共同签署《中华人民共和国政府和印度尼西亚共和国政府关于建立全面战略对话机制的谅解备忘录》。会议期间，双方签署海上安全合作等领域合作文件。

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