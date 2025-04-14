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外交部：中方愿同欧盟在内的国际社会共同捍卫国际贸易规则和公平正义

2025年04月14日17:01 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月14日电（记者刘杨）外交部发言人林剑14日表示，美方将关税作为极限施压、谋取私利的武器，严重损害包括中国和欧盟在内的世界各国利益。中方愿同包括欧盟在内的国际社会一道，共同捍卫国际贸易规则和公平正义。

　　当日例行记者会上，有记者问：当前，全世界都非常关注特朗普政府对全球各国加征关税造成的破坏性影响，中国和欧盟是全球主要经济体，近期中欧之间高层交往很多，请介绍双方就美国加征关税进行沟通协调的情况。

　　林剑表示，美方将关税作为极限施压、谋取私利的武器，将一己私利凌驾于国际社会公利，这是典型的单边主义、保护主义、经济霸凌行径，严重损害包括中欧在内的世界各国利益。

　　林剑指出，中国和欧盟是世界第二和第三大经济体，双方经济总量超过世界经济总量三分之一，贸易体量超过全球贸易四分之一。中欧都是经济全球化和贸易自由化的倡导者、世界贸易组织的坚定维护者和支持者。欧盟领导人表示，世界经济良好运行需要稳定性、确定性。欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展，符合双方和世界共同利益。

　　林剑表示，作为负责任大国，中方已经并将继续采取坚决措施，维护自身正当利益。中方愿同包括欧盟在内的国际社会一道，加强沟通协调，共享发展机遇，扩大开放合作，实现互利共赢，不仅维护各自利益，也共同捍卫国际贸易规则和公平正义。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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