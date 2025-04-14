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中柬两国媒体记者采访柬埔寨百达隆巴萨河大桥项目。

本报记者 曹师韵摄

人民日报和柬埔寨媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会近日在柬埔寨首都金边举行。柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉、新闻部国务秘书肯·顾纳瓦、商务部国务秘书佩恩·索维奇特、旅游部国务秘书谢赛等柬政府部门官员，柬中友好协会主席艾桑奥、中国驻柬埔寨大使馆临时代办姜楠，人民日报和柬埔寨多家主流媒体记者以及学术界、文化界、商界代表约40人参加。

与会人士认为，柬埔寨是中国传统友好邻邦和铁杆朋友，此次中柬两国友人相聚一堂，共同探讨两国媒体合作、人文交流的广阔前景，将为构建中柬命运共同体贡献媒体力量。

本次联合采访中，中柬两国记者走访了位于柬埔寨6个省的10个中柬合作项目，涵盖基础设施建设、经贸合作和人文交流等领域。通过联合采访，两国媒体共同讲述相知相亲、共享机遇、共同发展的生动故事。分享会上播放了根据本次联合采访制作的短片。

奈帕德拉表示，在习近平主席对柬埔寨进行国事访问之际，两国媒体共话合作，为推动柬中关系发展贡献力量，体现了两国不断加深了解、促进长期合作的愿望。

艾桑奥表示，民心相通已成为柬中两国构建命运共同体的强大动力。“在当今复杂多变的国际环境中，柬中两国比任何时候都更需要加强团结合作。我们要继续弘扬开放包容、互学互鉴、合作共赢的精神，让柬中友谊在新时代焕发更加璀璨的光芒。”他说。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，共建“一带一路”倡议在全球治理方面发挥了积极作用，柬中两国的务实合作惠及众多柬埔寨民众。他说，中国高举构建人类命运共同体旗帜，始终坚持走和平发展道路，为维护世界和平稳定作出重要贡献。

“柬埔寨和中国是好兄弟、好朋友，是命运共同体。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，“希望两国不断深化友谊，推动合作共赢、实现共同繁荣。”

分享会上，来自人民日报、柬埔寨通讯社、《高棉时报》、柬埔寨仙女电视台的5名记者进行了分享交流，畅谈参加联合采访的感悟。中方记者表示，桥在建，路在延伸，中柬合作不断深化，愿继续讲好中柬两国合作共赢的故事。柬方记者表示，通过联合采访，切实感受到两国高质量共建“一带一路”取得的丰硕成果，期待双方进一步加强合作。

人民日报记者白元琪说，联合采访中，两国媒体记者用笔和镜头记录中柬高质量共建“一带一路”成果，也记录下了友谊。柬埔寨通讯社记者钦·马德波表示，经过几天的采访，切身体会到两国务实合作为柬埔寨民众生活带来的积极变化。人民日报记者曹师韵表示，每一次采访交流都为推动两国友谊不断深化注入新动能。《高棉时报》记者本索兴表示，联合采访中，中国记者的敬业精神令他敬佩。柬埔寨仙女电视台记者苏帕孔表示，通过联合采访，她看到了柬中两国在高质量共建“一带一路”框架下取得的丰硕成果。

（本报金边4月13日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)