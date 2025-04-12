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王毅分别会见泰国公主诗琳通、国际原子能机构总干事格罗西

2025年04月12日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月11日电  中共中央政治局委员、外交部长王毅11日在北京分别会见泰国公主诗琳通、国际原子能机构总干事格罗西。

　　会见诗琳通时，王毅首先转达习近平主席对哇集拉隆功国王的亲切问候，并就泰国受地震影响遭受人员伤亡和财产损失表示诚挚慰问。王毅表示，今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。中方愿同泰方一道，共同开辟下一个成色更足的中泰关系金色50年，为两国人民带来更多福祉。

　　诗琳通表示，泰国王室珍视同中国的传统友谊。泰中在农业、科技、文化等领域务实合作给泰方带来实实在在的好处。泰方愿推动泰中友好关系深入发展。

　　会见格罗西时，王毅表示，国际原子能机构是联合国系统重要一员，肩负维护国际关系基本准则、促进和平利用核能、防止核扩散的重要使命。中方一贯高度重视同联合国以及机构合作。希望机构妥善处理伊朗核、美英澳核潜艇合作、日本福岛核污染水排海等问题。

　　格罗西表示，中国坚定支持联合国和机构地位和作用，是动荡世界的稳定力量。机构赞赏习近平主席提出的三大全球倡议，愿同中方全面深化合作。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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