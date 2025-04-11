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外交部：美国的倒行逆施终将失败

2025年04月11日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月10日电  （记者成欣、袁睿）外交部发言人林剑10日在例行记者会上说，美方出于一己之私，将关税作为实施极限施压、谋取私利的武器，严重侵犯各国正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定，这是公然冒天下之大不韪，与整个世界作对。

　　林剑指出，采取必要反制措施反对美国霸凌行径，既是为了维护自身主权安全发展利益，也是为了维护国际公平正义，维护多边贸易体制，维护国际社会的共同利益。得道多助，失道寡助，美国的倒行逆施不得人心，终将以失败告终。

　　林剑强调，关税战、贸易战没有赢家，中方不愿打，但也不怕打。我们绝不会坐视中国人民的正当权益被剥夺，绝不会坐视国际经贸规则和多边贸易体制被破坏。如果美方执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。美方将自身利益凌驾于国际社会公利，以牺牲全世界各国的正当利益服务美国的霸权利益，必然遭到国际社会更加强烈的反对。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月11日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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