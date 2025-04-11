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全国人大常委会副委员长洛桑江村率团访问乌兹别克斯坦并出席各国议会联盟第150届大会

2025年04月11日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社塔什干4月9日电  （记者李奥）应乌兹别克斯坦最高会议邀请，全国人大常委会副委员长洛桑江村4月6日至9日率团访乌并出席各国议会联盟第150届大会，其间会见乌总理阿里波夫、最高会议参议院主席纳尔巴耶娃和立法院议长伊斯莫伊洛夫、撒马尔罕代州长博博耶夫、议联主席阿克松和秘书长纯贡、越南国会主席陈青敏等。

　　访乌期间，洛桑江村表示，在两国元首战略引领下，中乌关系步入快速发展“黄金期”。中方愿同乌方深化立法机构交流合作，为推动中乌命运共同体建设作出新贡献。洛桑江村宣介了中共二十届三中全会精神、中国式现代化。乌方重申坚定恪守一个中国原则，愿学习中国发展经验，深化全方位合作。

　　议联大会期间，洛桑江村表示中方愿同议联和各国立法机构一道，推动全球治理朝着更加公平合理方向发展，携手构建人类命运共同体。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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