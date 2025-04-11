新华社塔什干4月9日电 （记者李奥）应乌兹别克斯坦最高会议邀请，全国人大常委会副委员长洛桑江村4月6日至9日率团访乌并出席各国议会联盟第150届大会，其间会见乌总理阿里波夫、最高会议参议院主席纳尔巴耶娃和立法院议长伊斯莫伊洛夫、撒马尔罕代州长博博耶夫、议联主席阿克松和秘书长纯贡、越南国会主席陈青敏等。

访乌期间，洛桑江村表示，在两国元首战略引领下，中乌关系步入快速发展“黄金期”。中方愿同乌方深化立法机构交流合作，为推动中乌命运共同体建设作出新贡献。洛桑江村宣介了中共二十届三中全会精神、中国式现代化。乌方重申坚定恪守一个中国原则，愿学习中国发展经验，深化全方位合作。

议联大会期间，洛桑江村表示中方愿同议联和各国立法机构一道，推动全球治理朝着更加公平合理方向发展，携手构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2025年04月11日 02 版）

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