新华社布鲁塞尔4月8日电 （记者周玥、张兆卿）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局8日发布报告说，北极海冰覆盖范围在今年3月降至有记录以来同期最低水平，3月也是有记录以来全球气温第二高的3月。

报告显示，今年3月的北极海冰覆盖面积跌至有卫星记录的47年以来同期最低水平，比历史上3月平均水平低6%；同时，由于北极海冰面积在3月达到年度最大值，刚刚过去的3月，北极海冰覆盖面积也是有记录以来最低的年度最大值。南极海冰覆盖范围则在3月创下有记录以来的同期第四低，比3月平均水平低24%。

根据这份报告，今年3月是有记录以来全球气温第二高的3月。当月，全球平均地表气温为14.06摄氏度，比工业化前（1850年至1900年）平均值高出1.60摄氏度，是过去21个月中第二十个全球平均地表气温比工业化前水平高出1.5摄氏度以上的月份。数据还显示，2024年4月至2025年3月的12个月期间，全球平均地表气温比1991年至2020年的平均水平高0.71摄氏度，比工业化前水平高1.59摄氏度。

此外，今年3月欧洲地表平均气温为6.03摄氏度，比1991年至2020年欧洲3月平均气温高出2.41摄氏度，是有记录以来欧洲最热的3月。

《 人民日报 》（ 2025年04月09日 15 版）

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