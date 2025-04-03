新华社缅甸曼德勒4月3日电（记者马卓言）3日，由中国军队参与组派的中国国际救援队联合中国救援队、深圳公益救援队等中国救援力量，在缅甸曼德勒城区联合开展医疗巡诊活动。

在曼德勒医科大学附近的安置点，救援队伍派出由16名专科医生组成的巡诊团队，开设了内科、外科、妇儿科等14个诊疗学科，并运用床旁心电图机、掌上超声和便携式X光机等移动诊疗设备，累计接诊受灾民众超过250人次。

医生现场为当地民众对症分发抗感染类、解痉平喘类、镇痛类、降压类等药品，并对灾区高温环境下高发的呼吸道疾病、皮肤病以及高血压、高血糖等慢性病用药中断问题实施对症支持，同步开展疾病预防宣教。

缅甸3月28日发生强烈地震，曼德勒震区大量建筑损毁。中国救援队伍积极开展废墟搜救、建筑侦检、环境消杀等任务。其中，中国国际救援队已累计完成营区及作业区消杀超8万平方米，并为搜救队员和受灾民众提供全天候巡诊保障。目前救援行动仍在紧张进行中。

据医疗官介绍，中国国际救援队下一步将继续分批次组织医疗力量赴曼德勒城区各安置点开展医疗巡诊，重点针对当地多发的呼吸系统、肝胆系统、心脑血管及内分泌系统的急慢性病提供医疗服务。

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