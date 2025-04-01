新华社北京4月1日电（记者朱超、刘杨）就近来有海外网红博主来华直播，展现真实中国，外交部发言人郭嘉昆1日表示，中方将进一步扩容免签“朋友圈”，欢迎更多外国朋友走进春天里的中国。

当日例行记者会上，有记者问：最近，不少外国朋友来华旅游，其中不乏海外社交媒体上的“顶流”网红博主。他们通过文字、镜头展示自己眼中的中国。许多外国网友直言，看到了一个不一样的中国。请问发言人是否注意到有关报道，你对此怎么看？

“这段时间，中国官方外交活动日益频密，民间交往也持续火热、异彩纷呈。”郭嘉昆说，海外博主们通过一镜到底的直播，全景展现一个没有“剪辑”和“滤镜”的真实中国，再次掀起全网“中国热”。这表明中外人文交流有着深厚民意基础，是剪不断、隔不开的。

他说，从线上“云游中国”到线下“打卡中国”，越来越多的外国朋友选择中国来一场说走就走的旅行。单以北京为例，从去年12月17日以来，北京口岸出入境外国人达130多万人次，其中享受各类免签政策的外国人达31万多，较政策发布前同比增长150%。“我们将进一步扩容免签‘朋友圈’，出台更多促进中外人员往来的便利化措施，欢迎更多外国朋友走进春天里的中国。”

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