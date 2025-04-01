新华社北京3月31日电（记者董雪、刘杨）外交部发言人郭嘉昆31日下午向记者介绍了缅甸强烈地震发生后中方向缅方提供援助情况。他表示，中方将发扬中缅胞波情谊，与缅方共克时艰、共渡难关。

当日例行记者会上，有记者问：缅甸地震发生之后，中方第一时间向缅方表达了慰问并提供了救灾援助，发言人能否介绍更多情况？

郭嘉昆表示，中方高度关注缅甸地震灾情。习近平主席向缅甸领导人敏昂莱致慰问电，对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属、受伤人员和灾区民众致以诚挚慰问。

郭嘉昆说，地震发生后，中国迅速启动应急机制，全力开展救援和领事保护工作。云南救援医疗队震后18小时即抵达缅甸，是第一支进入地震灾区的国际救援队，并会同当地救援力量成功救出1名被困受灾人员。中国救援队、中国国际救援队、香港特区救援队、中国红十字国际救援队星夜入缅驰援，中国各地民间救援力量已经或者即将进入缅甸。目前，已有约400名中国地震专家、救援、医护人员在缅各地参与抗震救灾，中方救援队已救出6名幸存者。中方宣布向缅方提供1亿元人民币紧急人道主义援助，提供帐篷、急救包、食品、饮用水等急需物资。首批物资已经运抵缅甸。中国红十字会也提供了救灾物资援助。

“天灾无情，人间有爱。中方将发扬中缅胞波情谊，与缅方共克时艰、共渡难关，全力搜救幸存者、救治伤员，将援助物资送到灾民手中。”郭嘉昆说，“我们相信，缅甸政府和人民在国际社会支持下，一定能够团结一心，战胜灾害、重建家园。”

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