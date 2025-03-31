新华社北京3月31日电（记者刘杨、董雪）外交部发言人郭嘉昆31日表示，中国是国际企业投资兴业的沃土，欢迎更多外资企业深耕中国市场，共享发展机遇，共创美好未来。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，习近平主席上周会见了国际工商界代表，引发外界高度关注和热议。外资企业负责人接连参加中国发展高层论坛、博鳌亚洲论坛等活动，同中方各界人士进行深度对话。有观点认为中方正在对外资展开魅力攻势，将为世界经济带来更多“暖意”。中方对此有何评论？

“外资企业与中国发展相互成就，更将共赢未来。”郭嘉昆说，中国坚持深化改革和高水平对外开放，市场空间广阔，政策预期稳定，发展环境完善，是国际企业投资兴业的沃土。

郭嘉昆介绍，今年前两个月，中国经济回升向好态势明显，全球第二大消费市场潜力持续释放，新质生产力加速培育。从稳外资20条落地到政府工作报告提出加大政策力度，中国一直在降低“进”的门槛、对接“高”的标准、提升“促”的水平、营造“优”的环境上持续发力，与世界分享超大规模市场增长机遇。目前外商在华投资覆盖20个行业门类、115个行业大类，累计设立企业124万家，投资额近3万亿美元。

“正如习近平主席指出，与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。”郭嘉昆说，“我们欢迎更多外资企业深耕中国市场，共享发展机遇，共创美好未来。”

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