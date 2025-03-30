新华社北京3月29日电 缅甸28日发生强烈地震后请求国际援助，国际社会迅速响应。缅甸周边多国政府以及联合国、世界卫生组织等国际组织纷纷表达慰问，并紧急协调救灾援助。

救灾物资随中国云南救援医疗队一起飞赴缅甸地震灾区（3月29日摄）。新华社发（叶勤茹摄）

周边国家伸出援手

当地时间28日中午，缅甸中部发生7.9级地震。缅甸国家管理委员会29日说，截至目前，全国地震死亡人数为1002人，受伤人数为2376人，失踪30人。缅甸领导人敏昂莱28日在媒体发表讲话，呼吁各国、各组织和民众对缅甸地震灾区提供援助。

当地时间29日上午7时（北京时间8时30分）许，中国云南救援医疗队一行37人携带全功能生命探测仪、地震预警系统、便携式卫星、无人机等应急救援物资，抵达缅甸仰光国际机场。

3月29日，蓝天救援队车队从云南瑞丽口岸进入缅甸救援。新华社记者陈欣波摄

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣28日在一份声明中说，他对缅甸中部强震“深表关切”，表示愿意提供人道主义援助。

印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多向缅甸表示慰问。他28日晚些时候在社交媒体上说：“印尼随时准备为缅甸灾区的恢复工作提供一切必要支持。”

新加坡总理黄循财28日经由社交媒体向受地震影响的人们表达慰问。新加坡外交部一名发言人说，民防部队已做好准备，可派遣“狮心行动”救援队伍协助缅方开展搜救和救灾工作。新加坡红十字会承诺提供15万新加坡元（约合11万美元）救援资金。

这是3月28日在缅甸曼德勒省拍摄的地震后受损的佛塔。新华社发

印度总理纳伦德拉·莫迪28日对灾后局势表达关切，表示印度随时准备提供一切可能的援助。

除周边国家，美国、澳大利亚、新西兰等国家和欧洲联盟也对缅甸表达慰问，其中部分国家表示将提供援助。

国际组织紧急动员

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯28日在记者会上表示，联合国系统正在动员力量向受地震影响的东南亚民众提供援助。

3月28日，受灾民众在缅甸内比都接受救治。新华社发

联合国分管人道主义事务的副秘书长兼紧急救援协调员汤姆·弗莱彻说，已从联合国中央应急基金中初步拨款500万美元，用于支持灾后救援。

联合国世界粮食计划署官员希拉·马修说，这一机构的仓库内有即食食品，“随时准备根据需要作出反应”。

世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯28日在新闻发布会上说，鉴于缅甸强震可能造成重大人员伤亡、对生命和健康构成威胁，世卫组织已在瑞士日内瓦总部协调地震救灾工作。

这是3月28日在缅甸内比都拍摄的地震后受损的建筑。新华社发

哈里斯说，世卫组织已启用位于阿拉伯联合酋长国迪拜的物流中心，“重点调集创伤救治设备和外固定支架等医疗物资，因为我们预计会有大规模受伤人员需要救治”。

她同时指出，考虑到地震可能对缅甸医疗卫生系统造成破坏，世卫组织还将着力确保基础药物供应。（刘曦）

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