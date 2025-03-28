人民网曼谷3月28日电（记者简承渊）据美国地质调查局地震信息网消息，缅甸实皆省西北部28日发生7.7级地震，震源深度10公里。泰国北部、中部及曼谷等多个地区出现明显震感，曼谷及周边地区的高楼建筑出现摇晃。

曼谷当地民众撤离到户外。人民网记者 简承渊摄

最新消息称，此次地震位于缅甸曼德勒地区，周边孟加拉国、印度、老挝、泰国和中国均受到影响。

人民网驻曼谷记者了解到，曼谷多栋高楼均有明显震动，民众慌忙撤离写字楼及住宅楼。

记者在现场看到，曼谷Thanon Asok - Din Daeng区大楼内的居民惊慌失措地跑下楼。因担心余震，物业要求不要上楼，目前大楼出现裂缝与墙皮脱落。受地震影响，泰国互联网和移动信号出现时断时续的情况。

泰国曼谷一写字楼内墙面出现损毁。人民网记者 简成渊摄

记者了解到，位于曼谷乍都乍区的一座在建高楼发生倒塌。据泰国国家急救医疗机构报道称，地震发生时该建筑内有约50名工人，仅有7人顺利逃出，剩余43人被困，目前相关部门正在紧急开展救援行动。

泰国总理佩通坦28日在社交媒体发布，在缅甸大地震发生后，在普吉府的她紧急停止原会议议程，就地震召开紧急部署会议。

曼谷当地民众撤离到户外。人民网记者 简承渊摄

曼谷当地民众撤离到户外。人民网记者 简承渊摄

曼谷当地民众撤离到户外。人民网记者 简承渊摄

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