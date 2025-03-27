新华社北京3月27日电（记者马卓言、刘杨）外交部发言人郭嘉昆27日表示，中方同世界各国开展投资合作，有力地促进了各国经济发展和民生改善。奉劝美方好好反思自身对拉美和加勒比发展中国家的霸权霸凌和巧取豪夺，停止对中国的歪曲抹黑。

当日例行记者会上，有记者问：美国国务卿鲁比奥最近在拉美声称，中方投资是“掠夺性行为”，为当地带来无法偿还的“巨额债务”。中方对此有何回应？

郭嘉昆表示，美方恶意散布虚假信息，目的是挑拨中国同其他国家关系，不会得逞。

郭嘉昆指出，中方始终秉持相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢的原则，同世界各国开展投资合作，尊重有关国家意愿，有力地促进了各国经济发展和民生改善，给当地人民带来了实实在在的好处。所谓“债务负担”纯属炒作，罔顾事实。是谁在大搞胁迫和掠夺，大家都看得清清楚楚。

“我们奉劝美方好好反思自身对拉美和加勒比发展中国家的霸权霸凌和巧取豪夺，停止对中国的歪曲抹黑。”郭嘉昆说。

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