——访红十字国际委员会主席斯波利亚里茨

红十字国际委员会主席斯波利亚里茨日前在瑞士日内瓦接受记者采访时说，全球暴力冲突数量不断增加，冲突规模加大，国际社会应当尊重并共同维护国际人道法。

斯波利亚里茨说，更好地遵守国际人道法，将使冲突各方更容易回到谈判桌前。“更好地尊重国际人道法，会形成一种全球文化，这种文化更加关注和平，而不是制造或容忍引发冲突的局面。”

斯波利亚里茨说：“我们看到暴力武装冲突数量在快速增加。目前全球有超过120场冲突，数倍于25年前，这些冲突规模大、强度高。”只有《日内瓦公约》缔约国采取更多行动，强化对国际人道法的尊重，促进形成注重和平的全球文化，情况才可能发生改变。

在谈到无视国际人道法造成的损失时，斯波利亚里茨说，违规行为导致冲突的代价不断上升。“我所说的代价是人的苦难、死亡、失踪、受伤、流离失所。在叙利亚，成千上万的家庭正在寻找他们的亲人，我们永远不知道他们是否能够找到亲人，也不知道要花多长时间才能找到。”

斯波利亚里茨说，国际人道法的基本原则是保护战争中的平民。现在，这些规则每天都可能遭到破坏。在一些冲突地区，红十字国际委员会的工作团队被禁止对平民实施人道救援。

斯波利亚里茨表示，红十字国际委员会不是一个政府组织，但它与所有《日内瓦公约》缔约国一起，为维护国际人道法而工作。红十字国际委员会希望在2026年底举行一次国际会议，与各国一起就应对国际人道法面临的挑战拿出更实用的措施。

谈及同中国的关系，斯波利亚里茨表示，作为国际人道法倡议发起国之一，中国参与不同冲突地区的人道主义救援行动，与红十字国际委员会有长期良好的合作关系，“中国是红十字国际委员会非常重要的合作伙伴和支持者”。

（据新华社电 记者王其冰、连漪、张昱立）

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