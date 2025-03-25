参与媒体交流项目让我对中国有了更加细致入微和全面的了解，中国的技术进步和对保护环境的重视给我留下了深刻印象。我看到的中国是一个不断发展的国家，在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。我希望采写更多与中国相关的报道，帮助读者更好地了解今日中国。

——科特迪瓦通讯社记者唐吉·加希埃

中国在摆脱贫困方面取得巨大成就，许多发展经验值得拉美国家借鉴。农业是我的关注重点，我们报道过一些巴中开展小型农业机械合作的故事，希望两国在该领域开展更多合作。

——巴西劳动者电视台记者毛路

近年来，通过与中国的合作，肯尼亚在基础设施建设、农业出口和人才培养方面受益良多。中国有着既扎根基层又着眼全局，既尊重专业智慧又凝聚社会共识的治国理政方式，值得肯尼亚等非洲国家在推进国家治理现代化进程中学习。此外，我非常希望深入了解中国会如何支持其他国家发展人工智能技术并将其应用于社会各领域。

——肯尼亚《旗帜报》记者布莱恩·恩古吉·恩吉罗

中国在可再生能源应用和生态保护方面的发展成果为发展中国家提供了宝贵经验，这些成就不仅体现了中国在环境治理上的决心，也为全球可持续发展提供了解决方案。

——阿根廷公共电视台主持人巴勃罗·科帕里

中国在经济发展、社会治理、环境保护等方面取得的发展成就超出了我的想象，真是百闻不如一见。中国正向世界各国敞开大门，中国发展呈现出的活力，让我们有理由相信中国经济将继续保持稳定增长。

——保加利亚《言论报》记者塔尼亚·格卢赫切娃

（综合本报记者白紫微、陈尚文和新华社记者报道）

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 18 版）

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