唐松根

拉脱维亚导演拍摄的电影《猫猫的奇幻漂流》近日在中国上映。这部电影曾获得中国第十一届丝绸之路国际电影节“金丝路奖”，最近还拿下了第九十七届奥斯卡最佳动画长片奖。作为中国驻拉脱维亚大使，我有幸第一时间在拉脱维亚首都里加观看了这部电影。

电影讲述了一只猫和它的动物同伴为躲避洪水，在一艘帆船上团结互助、共渡难关的故事。这些情节使我联想到中国传统文化中的同舟共济精神。

早在先秦时期，中国古籍中便记载了“同舟共济”一词，其中最著名的是《孙子兵法·九地篇》。书中描述“夫吴人与越人相恶也，当其同舟而济，遇风，其相救也如左右手”，启示人们遇到困难要互相帮助、共克时艰。中华文明传承和平和睦和谐的理念，无论是“大道之行也，天下为公”，还是“同舟而凌波，至其相救助如一也”，都倡导博爱仁义，弘扬真诚善良，体现着中华文明亲仁善邻、协和万邦的处世之道。

从“同舟共济”到“同球共济”，中华优秀传统文化启迪当下中国看待世界和处理国际关系的方式。中国是和平共处五项原则的积极倡导者和坚定实践者，始终坚持互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。中方认为，各国无论大小、强弱、贫富，都是国际社会平等一员。习近平主席提出构建人类命运共同体理念，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，展现天下一家、和衷共济的智慧和胸怀。

秉持“同球共济”精神，中国倡导各方共同维护世界和平与安全。中国提出的全球安全倡议倡导恪守联合国宪章宗旨和原则，践行共同、综合、合作、可持续的新安全观。针对乌克兰危机，中国的立场一贯而明确，尽快实现和平并通过政治途径解决冲突，符合所有各方利益。中方始终秉持客观公正立场，坚持劝和促谈，支持建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

秉持“同球共济”精神，中国推动中欧关系向好、向前发展。今年是中国同欧盟建交50周年。中方认为，中欧首先是合作伙伴，共识远大于分歧。中欧互为主要贸易伙伴和投资对象。2024年，中欧贸易额为7858亿美元，双向投资存量达2600亿美元。中欧班列累计运行超10万列，成为连接亚欧的黄金通道。作为维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明，中欧关系保持向前向上势头，坚持互利共赢，符合中欧和国际社会的共同利益。中国已对多个欧洲国家持普通护照人员试行免签政策，许多欧洲朋友开启中国之旅，收获美好回忆。中方愿与欧盟伙伴一道，共同践行真正的多边主义，推动自由贸易和文明交流。

当前，中国和拉脱维亚关系平稳发展，交往合作持续推进。电影《猫猫的奇幻漂流》在中国上映，将搭建连接中国、拉脱维亚和欧洲的友谊之桥。中欧同处一个地球、同在一条船上，要秉持建交初心，加强战略沟通，增进战略互信，坚持伙伴定位，合力开创更加美好的未来。

（作者为中国驻拉脱维亚大使）

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 03 版）

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