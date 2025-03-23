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习近平主席特使彭清华出席纳米比亚总统就职仪式

2025年03月23日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社温得和克3月21日电  习近平主席特使、全国人大常委会副委员长彭清华21日应邀出席在纳米比亚首都温得和克举行的纳米比亚新任总统恩代特瓦就职仪式及纳独立35周年庆典，并会见了恩代特瓦总统。

　　彭清华转达了习近平主席对恩代特瓦总统就任及纳米比亚独立35周年的热烈祝贺和良好祝愿。彭清华表示，中纳传统友谊深厚，今年两国迎来建交35周年，中方愿以此为契机，同纳方继续密切高层交往，增进政治互信，深化务实合作，加强国际协作，推动中纳全面战略合作伙伴关系不断走向深入，更好造福两国人民。

　　恩代特瓦感谢习近平主席派特使专程出席其就职仪式，并请彭清华转达她对习近平主席的亲切问候。恩代特瓦高度评价纳中关系，感谢中方长期以来对纳米比亚的支持与帮助，愿两国各领域友好合作不断深化。

　　来自近30个国家、国际和地区组织的政要和代表出席就职仪式及庆典活动。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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