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经合组织：贸易壁垒将拖累今明两年全球经济增长

2025年03月18日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社巴黎3月17日电  （记者李文昕）经济合作与发展组织（经合组织）17日发布中期经济展望报告，预计2025年和2026年全球经济将增长3.1%和3.0%，较去年12月的预测值分别下调0.2和0.3个百分点。

　　报告指出，下调原因包括国家间贸易壁垒增加，以及地缘政治和政策不确定性对投资和家庭支出造成压力。当前全球依然面临重大风险，全球经济进一步分化。贸易壁垒增加幅度更大、范围更广，将打击全球经济增长并加剧通胀。同时，高于预期的通胀将促使货币政策收紧，并冲击金融市场。

　　报告预计，美国经济2025年和2026年将分别增长2.2%和1.6%，较此前预测分别下调0.2和0.5个百分点；欧元区经济2025年和2026年分别增长1.0%和1.2%，均较此前预测下调0.3个百分点。

　　报告还预计，二十国集团国家总体通胀率将从2024年的5.3%降至2025年的3.8%和2026年的3.2%。其中，发达经济体的核心通胀率预计从2024年的2.7%下降到2025年的2.6%和2026年的2.4%，半数以上的发达经济体2026年核心通胀率仍将高于目标水平。美国2025年和2026年总体通胀率预计分别为2.8%和2.6%，较此前预期分别上调0.7和0.6个百分点。

　　报告指出，不确定性加剧以及贸易成本上升可能推高工资和价格压力，各国央行应对此保持警惕。此外，各国需要遵守财政纪律以确保债务可持续性，保持政府应对未来冲击的能力。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月18日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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