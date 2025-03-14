新华社哈拉雷3月13日电（记者史彧 许正）南部非洲发展共同体（南共体）13日在线上举行国家元首和政府首脑特别峰会，宣布终止南共体特派刚果（金）部队的任期并将其分阶段撤出。

据峰会发布的公报，各国领导人重申刚果（金）的和平与安全必须通过政治和外交手段解决，并强调各方都应参与和平进程，以恢复国家安全和稳定。峰会重申将整合罗安达进程和内罗毕进程，呼吁国际社会加强对刚果（金）东部地区的人道主义援助。

此次特别峰会由南共体轮值主席、津巴布韦总统姆南加古瓦主持。姆南加古瓦在会上表示，实现刚果（金）东部的和平与安全需要各方协作，南共体将继续关注刚果（金）东部政治安全局势。他同时呼吁有关方面为特派部队及装备的安全撤出提供支持。

南共体于2023年12月向刚果（金）部署特派部队。今年1月，该部队多名士兵在刚果（金）东部的冲突中死亡。

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，反政府武装“M23运动”在北基伍省和南基伍省等地不断发起攻势。冲突造成大量平民伤亡和流离失所。本月12日，安哥拉总统府在社交媒体宣布，刚果（金）政府和“M23运动”将于本月18日在安首都罗安达开启直接和平谈判。

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