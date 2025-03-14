新华社日内瓦3月13日电（记者石松）联合国人权理事会一个独立国际调查委员会13日发布报告说，2023年10月7日以来，以色列蓄意攻击并摧毁了加沙地带的性健康和生殖健康设施，构成种族灭绝行为。

巴勒斯坦被占领土（包括东耶路撒冷）和以色列问题独立国际调查委员会的报告认定，以色列系统性地破坏了加沙地带的性健康和生殖健康设施，其中包括妇产医院、普通医院的产科病房以及主要试管婴儿诊所。

报告提到，以色列安全部队蓄意攻击并摧毁了加沙地带的巴斯玛试管婴儿诊所，该诊所是加沙地带的主要生育中心。报告还说，“未发现任何证据表明该试管婴儿诊所在遭到攻击时属于合法的军事目标”。

报告进一步指出，以色列还对加沙实施围困，并阻止大规模人道主义援助进入，包括确保安全妊娠、分娩和新生儿护理所需的基本药品和设备。此外，以色列拒绝批准患者离开加沙地带接受治疗，包括患有妇科癌症的患者。

该调查委员会认定，以色列当局部分摧毁了加沙地带巴勒斯坦人的生育能力，其中包括采取旨在阻止出生的措施，这些行为符合《罗马规约》和《防止及惩治灭绝种族罪公约》所界定的种族灭绝行为类别。

以色列当天发表声明“坚决拒绝”该调查委员会的报告，称其中的指控“毫无根据”。

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