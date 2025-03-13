习近平在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上的讲话

当地时间7月4日下午，国家主席习近平在阿斯塔纳出席“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会并发表题为《携手构建更加美好的上海合作组织家园》的重要讲话。新华社记者 庞兴雷 摄

新华社阿斯塔纳7月4日电

携手构建更加美好的上海合作组织家园

——在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上的讲话

（2024年7月4日，阿斯塔纳）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的托卡耶夫总统，

各位同事：

很高兴同大家相聚在美丽的阿斯塔纳。感谢托卡耶夫总统的热情接待和周到安排。一年来，哈萨克斯坦轮值主席国工作卓有成效，上海合作组织实现新发展。

志合者，不以山海为远。这是我们首次以“上海合作组织+”的形式举行峰会。好朋友、新伙伴济济一堂、共商大计，说明在新的时代条件下本组织理念广受欢迎，成员国的朋友遍布天下。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界格局加速演变，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展。人类文明在大步前进的同时，不安全、不稳定、不确定因素也明显增加。

应对好这一大变局，关键要有识变之智、应变之方、求变之勇。我们要牢固树立命运共同体意识，始终秉持“上海精神”，坚定不移走契合本国国情、符合本地区实际的发展道路，共同建设更加美好的上海合作组织家园，让各国人民安居、乐业、幸福。我愿提出以下建议。

第一，建设团结互信的共同家园。不久前，中方举行了和平共处五项原则发表70周年纪念大会。“上海精神”同和平共处五项原则一脉相承，是本组织的共同价值，应该倍加珍惜和始终遵循。

我们要尊重彼此自主选择的发展道路，支持彼此维护核心利益，通过战略沟通消弭分歧、凝聚共识、增进互信。中方建议成员国加强治国理政经验交流，适时举办上海合作组织政党论坛。

第二，建设和平安宁的共同家园。安全是国家发展的前提，平安是人民幸福的生命线。无论国际风云如何变化，本组织要守住共同、综合、合作、可持续安全的底线，各国都安全，才有真安全。

我们要完善安全合作机制手段，多几道保障就多几分把握。本组织要加快建设应对安全威胁和挑战综合中心及其下设机构，建设禁毒中心，加强情报交流，开展联合行动，共护一方安宁。中国作为地区反恐怖机构轮值主席国，将办好“反恐协作－2024”联合反恐演习等活动。

阿富汗是地区安全不可或缺的一环。我们要发挥阿富汗邻国协调合作机制等平台作用，加大对阿富汗人道主义支持，推动阿富汗搭建广泛包容的政治架构，走上和平重建道路。

第三，建设繁荣发展的共同家园。实现现代化是本组织国家的共同目标。中方建议将2025年确定为“上海合作组织可持续发展年”，聚焦发展动能推陈出新。中方愿同各方全面落实高质量共建“一带一路”八项行动，用好农业示范基地、地方经贸示范区、生态环保创新基地等平台促进区域合作，扩大本币结算份额，积极推进筹建上海合作组织融资平台。

中方欢迎各方使用北斗卫星导航系统，参与国际月球科研站建设。中方倡议成立上海合作组织数字教育联盟，愿在未来3年向本组织国家提供不少于1000人次数字技术培训名额。我们还要推进本组织治理体系现代化，完善运作机制，提升运行效能。

第四，建设睦邻友好的共同家园。文明对话对促进世界和平和睦起到越来越重要的作用。中方愿为本组织国家文明对话提供优质平台，充分发挥上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间机构作用，继续办好传统医学论坛、民间友好论坛、青年交流营、青年发展论坛等品牌活动，在本组织旅游和文化之都青岛主办绿色发展论坛、妇女论坛，欢迎各方积极参与。

未来5年，中方将向本组织国家提供1000个青年赴华交流名额。相信通过我们共同努力，地区各国互学互鉴、人民相知相亲的局面将更加生动。

第五，建设公平正义的共同家园。本届峰会发表阿斯塔纳宣言，团结共促世界公正、和睦、发展倡议，睦邻互信和伙伴关系原则声明，发出要团结不要分裂、要合作不要对抗、要公正不要霸权的新时代强音。

我们要共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，践行真正的多边主义，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为消弭和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字贡献“上海合作组织力量”。

各位同事！

积力所举无不胜，众智所为无不成。团结协作是上海合作组织一路走来的成功经验，也是新征程上应变局、开新局的必然选择。

阿斯塔纳峰会后，中国将接任轮值主席国。中方愿同本组织伙伴团结协作，同更多认同“上海精神”的国家和国际组织携手并进，让构建人类命运共同体的前景更加光明可期。

谢谢大家。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)