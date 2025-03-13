习近平在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上的讲话（全文）

新华社北京7月4日电

牢记初心使命 坚持团结协作 实现更大发展

——在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上的讲话

（2023年7月4日）

中华人民共和国主席 习近平

7月4日下午，国家主席习近平在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表题为《牢记初心使命 坚持团结协作 实现更大发展》的重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

尊敬的莫迪总理，

尊敬的各位同事：

感谢印度作为轮值主席国举办上海合作组织峰会。

本次会议将接收伊朗为成员国，签署白俄罗斯加入本组织义务的备忘录，彰显出“上合大家庭”的生机活力。我向伊朗和白俄罗斯表示祝贺。

各位同事！

10年前，面对世界之变、时代之变、历史之变，我提出人类生活在同一个地球村，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。10年来，人类命运共同体理念得到国际社会广泛认同和支持，正在从理念转化为行动、从愿景转变为现实。在这个过程中，上海合作组织走在时代前列，秉持人类命运共同体理念，弘扬“上海精神”，构建上海合作组织命运共同体。

——我们秉承守望相助、同舟共济优良传统，坚定支持维护彼此核心利益，成为各自发展振兴道路上可信赖的伙伴。

——我们践行共同、综合、合作、可持续的安全观，照顾各方合理安全关切，统筹应对各类传统安全和非传统安全挑战，共同守护地区和平和安宁，携手为地区国家发展繁荣营造良好环境。

——我们秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对接各国发展战略和区域合作倡议，培育经贸、互联互通、能源、农业、金融、科技创新等领域合作增长点，促进各国经济协同联动发展。

——我们传承睦邻友好精神，坚持文明平等互鉴、对话包容，倡导不同文明和平共处、和谐共生，拓展人文合作，夯实各国关系发展的民意基础。

——我们维护国际公平正义，反对霸权霸道霸凌行径，扩大本组织“朋友圈”，构建起对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系，壮大了维护世界和平稳定的进步力量。

各位同事！

当今世界变乱交织，百年变局加速演进，人类社会面临前所未有的挑战。团结还是分裂？和平还是冲突？合作还是对抗？再次成为时代之问。我的回答是，各国人民对美好生活的向往就是我们的追求，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。

近年来，上海合作组织日益发展壮大，既迎来难得的发展机遇，也面临前所未有的风险挑战。印度诗人泰戈尔说过：“信念鞭策着人们，勇敢面对未知的前途。”我们要肩负起时代赋予的重任，牢记初心使命，坚持团结协作，为维护世界和平与发展注入更多确定性和正能量。为此，我愿提出以下建议。

第一，把牢正确方向，增进团结互信。上海合作组织成立20多年来，经受了国际风云变幻的严峻考验，始终朝着求团结、增互信、谋发展、促合作的正确方向迈进。我们积累了弥足珍贵的实践经验，也取得了来之不易的发展成果。事实证明，只要我们胸怀大局，担起责任使命，排除各种干扰，就能够维护好、实现好各成员国安全和发展利益。

我们要加强战略沟通和协作，倡导以对话消弥分歧、以合作超越竞争，切实尊重彼此核心利益和重大关切，坚定支持彼此实现发展振兴。要从地区整体和长远利益出发，独立自主制定对外政策。要高度警惕外部势力在本地区煽动“新冷战”、制造阵营对抗，坚决反对任何国家以任何理由干涉内政、策动“颜色革命”，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。

第二，维护地区和平，保障共同安全。实现地区长治久安是我们的共同责任。中方愿同各方一道落实全球安全倡议，坚持通过对话协商化解国家间分歧矛盾，推动政治解决国际和地区热点问题，筑牢地区安全屏障。

要提升本组织安全合作水平，持续开展联合行动，严厉打击“东突”等“三股势力”、毒品走私、网络和跨国有组织犯罪。要加紧完善本组织执法安全合作机制，拓展数据安全、生物安全、外空安全等非传统安全领域合作。要继续发挥阿富汗邻国协调合作机制等平台作用，加大对阿富汗人道主义支持，推动阿富汗当局搭建广泛包容的政治架构，走上和平重建道路。

第三，聚焦务实合作，加快经济复苏。促进经济增长是地区国家的共同任务。中方愿同各方一道落实全球发展倡议，坚持经济全球化正确方向，反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞“筑墙设垒”、“脱钩断链”，努力把互利合作“蛋糕”做大，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

我们要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是我提出“一带一路”倡议10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。

中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。中方愿分享市场机遇和发展经验，实施青年职业农民赋能行动，依托中国－上海合作组织大数据合作中心开展数字技术人才培训，举办本组织国家绿色发展论坛。

本组织已经建立起多个务实领域部级会议合作机制，中方也设立了地方经贸合作示范区、农业技术交流培训示范基地等合作平台。要积极发挥这些机制平台作用，全力破解务实合作堵点难点问题，促进本组织国家经济高质量发展。

第四，加强交流互鉴，促进民心相通。多样文明和谐发展是地区国家人民的美好愿景。我们欢迎各方一道落实全球文明倡议，推动不同文明包容共存，促进各国人民相知相亲。

我们要继续深化教育、科技、文化、卫生、体育、媒体等领域合作，支持上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间机构工作，举办更多人文交流活动。未来3年，中方将向本组织国家提供1000个国际中文教师奖学金名额和3000个“汉语桥”夏令营名额，邀请100名青年科学家来华参加科研交流。中方还将举办乡村振兴、应对气候变化等主题活动，欢迎各方积极参与。

第五，践行多边主义，完善全球治理。公平、公正是地区国家的一致追求。我们要弘扬全人类共同价值，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对霸权主义和强权政治，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，在不断促进权利公平、机会公平、规则公平的共同努力中推进人类社会现代化。要支持本组织加强同观察员国、对话伙伴以及联合国等国际和地区组织交往，共同做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

各位同事！

当前，中国人民正在中国共产党领导下推进中国式现代化建设。中国式现代化主要特征是人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路，创造了人类文明新形态。我们愿以中国式现代化新成就，为包括上海合作组织国家在内的世界各国提供新的发展机遇，推动建设更加美好的世界。

各位同事！

中方祝贺托卡耶夫总统接任元首理事会主席，愿同各成员国一道，积极支持哈方主席国工作。

大道不孤，众行致远。上海合作组织顺应当今时代潮流、契合人类进步方向，一定能够在我们的共同努力下不断发展壮大。

谢谢大家。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)