习近平在上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议上的讲话（全文）

新华社北京9月17日电

不忘初心 砥砺前行

开启上海合作组织发展新征程

——在上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议上的讲话

（2021年9月17日）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的拉赫蒙总统，

尊敬的各位同事：

感谢拉赫蒙总统和塔方作为轮值主席国为本次会议所作精心准备。值此上海合作组织成立20周年之际，我期待同各位同事一道，回顾本组织光辉发展历程，展望未来广阔发展前景。

过去20年，是国际格局持续演变、全球治理体系深刻重塑的20年，也是上海合作组织蓬勃发展、成员国互利合作硕果累累的20年。20年来，本组织始终遵循“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，致力于世界和平与发展和人类进步事业，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要理论和实践探索。

——我们共促政治互信，缔结长期睦邻友好合作条约，开创“结伴不结盟、对话不对抗”全新模式，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，成为各自发展道路上可信赖的坚强后盾。

——我们共护安全稳定，率先提出打击“三股势力”，坚决遏制毒品走私、网络犯罪、跨国有组织犯罪蔓延势头，联合举办反恐演习和边防行动，积极倡导政治解决国际和地区热点问题，构筑起守护地区和平安宁的铜墙铁壁。

——我们共谋繁荣发展，推动区域务实合作向纵深发展，打造艺术节、上合大学、传统医学论坛等人文品牌项目，创造成员国经济总量和对外贸易额年均增长约12%、人员往来成倍递增的“上合速度”和“上合效益”，加快构建各国人民共享幸福的美好家园。

——我们共担国际道义，就弘扬多边主义和全人类共同价值发出响亮声音，就反对霸权主义和强权政治表明公正立场，同观察员国、对话伙伴及赞同本组织宗旨原则的国际和地区组织密切协作，奏响了国际社会同呼吸、共命运的时代乐章。

各位同事！

今天，上海合作组织已经站在新的历史起点上。我们应该高举“上海精神”旗帜，在国际关系民主化历史潮流中把握前进方向，在人类共同发展宏大格局中推进自身发展，构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，为世界持久和平和共同繁荣作出更大贡献。为此，我提出以下建议。

第一，走团结合作之路。我们要充分利用各层级会晤机制和平台，加强政策对话和沟通协调，尊重彼此合理关切，及时化解合作中出现的问题，共同把稳上合组织发展方向。我们要坚定制度自信，绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。我们要支持各自平稳推进国内选举等重要政治议程，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。

应对新冠肺炎疫情仍是当前最紧迫的任务。我们要秉持人民至上、生命至上理念，弘扬科学精神，深入开展国际抗疫合作，推动疫苗公平合理分配，坚决抵制病毒溯源政治化。中方从保障各国人民生命安全和身体健康出发，迄今已向100多个国家和国际组织提供将近12亿剂疫苗和原液，居全球首位。中方将加紧实现全年向世界提供20亿剂疫苗，深化同发展中国家抗疫合作，用好中方向“新冠疫苗实施计划”捐赠的1亿美元，为人类彻底战胜疫情作出应有贡献。

第二，走安危共担之路。面对复杂多变的地区安全形势，我们要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，严厉打击“东伊运”等“三股势力”，深化禁毒、边防、大型活动安保合作，尽快完善本组织安全合作机制，推进落实反极端主义公约等法律文件，加强各国主管部门维稳处突能力建设。

阿富汗局势已经发生重大变化，外国军队撤出后，阿富汗历史翻开了新的一页。同时，阿富汗仍面临诸多艰巨任务，需要国际社会特别是地区国家支持和帮助。各成员国应该加强协作，用好“上海合作组织－阿富汗联络组”等平台，推动阿富汗局势平稳过渡，引导阿富汗搭建广泛包容的政治架构，奉行稳健温和的内外政策，坚决打击一切形式的恐怖主义，同周边国家实现友好相处，真正走上和平、稳定、发展的道路。

第三，走开放融通之路。上海合作组织各国都处在发展关键阶段，应该发挥山水相邻、利益交融的独特优势，坚持开放合作导向，相互成就发展振兴的美好愿景。我们要持续推进贸易和投资自由化便利化，保障人员、货物、资金、数据安全有序流动，打造数字经济、绿色能源、现代农业合作增长点。共建“一带一路”是各国共同发展的大舞台，我们要推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，维护产业链供应链稳定畅通，促进各国经济融合、发展联动、成果共享。

为助力各国疫后经济复苏，中方愿继续分享市场机遇，力争未来5年同本组织国家累计贸易额实现2.3万亿美元目标，优化贸易结构，改善贸易平衡。中方将设立中国－上海合作组织经贸学院，助力本组织多边经贸合作发展。中方2018年在上海合作组织框架内设立的首期300亿元人民币等值专项贷款即将实施完毕，将启动实施二期专项贷款用于共建“一带一路”合作，重点支持现代化互联互通、基础设施建设、绿色低碳可持续发展等项目。

第四，走互学互鉴之路。上海合作组织发展最牢固的基础在于文明互鉴，最深厚的力量在于民心相通。我们要倡导不同文明交流对话、和谐共生。要在科技、教育、文化、卫生、扶贫等领域打造更多接地气、聚人心项目，用好青年交流营、妇女论坛、媒体论坛、民间友好论坛等平台，发挥好上海合作组织睦邻友好合作委员会等社会团体作用，搭建各国人民相知相亲的桥梁。

未来3年，中方将向上海合作组织国家提供1000名扶贫培训名额，建成10所鲁班工坊，在“丝路一家亲”行动框架内开展卫生健康、扶贫救助、文化教育等领域30个合作项目，帮助有需要的国家加强能力建设、改善民生福祉。中方将于明年举办本组织青年科技创新论坛，激发各国青年创新活力。中方倡议成立本组织传统医药产业联盟，为各国开展传统医学合作开辟新路径。中方欢迎各方参加2022年北京冬奥会、冬残奥会，共同呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

第五，走公平正义之路。“一时强弱在于力，千秋胜负在于理。”解决国际上的事情，不能从所谓“实力地位”出发，推行霸权、霸道、霸凌，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商共建共享。要践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂的行径。要恪守互利共赢的合作观，拆除割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒，营造包容普惠的发展前景。

各位同事！

今天，我们启动接收伊朗为成员国的程序，吸收沙特、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。相信不断壮大的“上合大家庭”，将同世界上一切进步力量携手前进，共同做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

中方将支持乌兹别克斯坦做好上海合作组织下一届主席国工作。相信在成员国共同努力下，本组织各领域合作将不断迈上新台阶。

各位同事！

让我们高举“上海精神”旗帜，不忘初心、砥砺前行，沿着构建人类命运共同体的人间正道，开启上海合作组织发展新征程！

谢谢大家。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)