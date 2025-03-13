习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议上的讲话

尊敬的卡里莫夫总统，

尊敬的各位同事：

很高兴来到美丽的塔什干，出席上海合作组织15周年峰会。感谢东道主乌兹别克斯坦和卡里莫夫总统为这次峰会顺利举行所作的精心准备和周到安排。一年来，乌方认真履行主席国职责，全力推动上海合作组织各领域合作发展，做了大量卓有成效的工作，中方对此高度评价。

上海合作组织成立15年来，在成员国共同努力下，取得了令人瞩目的发展成就。

一是深刻总结国际关系实践，顺应时代潮流，开创性倡导和践行互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。“知者行之始，行者知之成。”实践证明，“上海精神”催生了强大凝聚力，激发了积极的合作意愿，是上海合作组织成功发展的重要思想基础和指导原则。同时，“上海精神”具有超越时代和地域的生命力和价值，为所有致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供了有益借鉴，也为国际社会构建以合作共赢为核心的新型国际关系实践注入了强大动力。

二是积累政治互信，相互坚定支持自主选择的发展道路。面对国际和地区风云变幻，成员国彼此支持维护各自核心利益的努力，共同妥善应对域内外各种挑战，有力维护了地区安全稳定，打造了休戚与共、安危共担的命运共同体。

三是坚持互利共赢和共同发展，积极挖掘互补优势，协力做大合作蛋糕，全面推进经贸、金融、能源、交通等各领域合作深入发展。2015年，中国同其他成员国贸易总额，是上海合作组织成立之初的7倍。上海合作组织不断加强利益融合，形成了你中有我、我中有你的利益共同体。

四是签订《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》，以法律形式将世代友好理念固定下来。通过扩大民间交往和人文交流，深耕厚植友好感情。坚持不同文明包容互鉴、相互尊重、和谐共处，共创文化繁荣。

五是奉行开放原则，努力拓展对外交往，朋友圈日益扩大。去年乌法峰会启动首次扩员进程，并吸收了新的观察员国和对话伙伴。上海合作组织成员国、观察员国领土总面积占全球陆地面积四分之一，人口接近世界一半，国际影响力进一步提升。

当前，世界经济复苏进程艰难曲折，国际和地区热点问题频发，传统和非传统安全威胁相互交织。本地区面临更多综合性挑战，需要各国协力应对，上海合作组织肩负实现和平与发展的责任更加重大。站在上海合作组织发展新的历史起点上，我们要坚定遵循本组织的宗旨和原则，牢牢把握发展大方向。同时，我们要紧跟时代步伐，动态调整各领域合作方略，确保本组织永葆生机活力。为此，我提出以下建议。

第一，弘扬“上海精神”，坚持本组织发展之本。高举“上海精神”旗帜，以平等互信为基础，以互利共赢为原则，以对话协商为手段，以共同发展为目标，全面推进上海合作组织各领域合作发展。坚持开放透明，不针对第三方，同所有志同道合的国际伙伴开展广泛合作，做国际秩序健康发展的建设性力量。

成员国团结是上海合作组织发展壮大的根本保障和独特优势，也是各方一点一滴积累互信得来的宝贵成果，需要倍加珍惜和精心呵护。建议各方坚持通过沟通增进理解，妥善处理遇到的合作难题，增强上海合作组织凝聚力。

第二，坚持安全为先，巩固本组织发展之基。“利莫大于治，害莫大于乱。”维护地区安全稳定是上海合作组织合作的优先方向。当前，国际恐怖主义威胁日趋常态化，宗教极端思想借助网络手段加速蔓延，建议加紧商签《上海合作组织反极端主义公约》，完善上海合作组织合作法律基础。针对毒品制贩难以遏制，“恐毒合流”现象突出，中方建议赋予地区反恐怖机构禁毒职能，各方也提出加强禁毒合作机制建设的具体建议，希望各国主管部门加紧协商并尽早确定统一立场。

阿富汗是上海合作组织观察员国，本组织高度关注阿富汗问题。中方本着开放透明的原则，积极同有关方开展国际援助阿富汗合作，愿在上海合作组织框架内，同其他成员国为促进阿富汗民族和解和经济重建作出努力。

第三，扩大务实合作，拓展本组织发展之路。为促进本地区经济整体发展，中方大力推动“一带一路”建设同各国发展战略对接，希望上海合作组织为此发挥积极作用并创造更多合作机遇。中方也愿同有关成员国继续推进产能合作，希望更多国家参与其中。

去年以来，各方提出不少加强贸易和投资便利化的倡议，中方愿同各方在上海合作组织有关机制框架内共同研究，寻求兼顾各方利益和关切的合作方案。为推动本组织贸易便利化能力建设，中方愿在2017年至2019年为成员国培训1000名贸易便利化专项人员，根据各国需求提供海关设备和技术支持，并为各成员国援建一个质检实验室。

中方建议吸收更多成员国金融机构参与本组织金融合作，并为其开展业务创造便利。鼓励企业在跨境贸易及投融资活动中使用本币结算，努力提供更好的跨境支付解决方案。

建议加强交通基础设施建设，积极推进中吉乌铁路等重大互联互通项目取得新进展。确保2020年前如期开放《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》中规定的跨境线路。扩大农产品贸易，共同保障粮食安全。

第四，夯实人文基础，建设本组织发展之桥。人文合作不断发展，为各国民众加强相互了解和友谊搭建了重要桥梁。成员国境内的历史古迹是人类共有的文明财富，中方愿为各国开展古迹修复和考古合作提供支持。中方还将于明年在华举办上海合作组织非物质文化遗产论坛。

截至2015年，中方已经向各成员国累计提供近25000个政府奖学金名额。中方将继续落实好承诺的青年交流项目，并于今年7月在北京举办上海合作组织青年合唱夏令营，为本地区和平友好事业培养后备力量。

中方计划利用新疆的医疗条件和区位优势，打造面向周边国家的国际医疗服务中心，同各国深化卫生领域合作交流。建议各方共同促进上海合作组织环保领域信息共享、技术交流、能力建设。

中方倡议启动“上海合作组织科技伙伴计划”，已经提交了具体方案，希望各方积极支持商签，增加本组织合作的科技含量。

第五，坚持开放包容，壮大本组织合作队伍。去年乌法峰会启动上海合作组织扩员进程，为本组织发展注入新的动力。一年来，成员国积极推进印度、巴基斯坦加入上海合作组织后续工作，决定这次峰会签署印度、巴基斯坦加入本组织义务的备忘录。中方愿以此为契机，同各方一道完善组织机制建设，扩展和深化组织各领域合作。

伊朗、阿富汗等观察员国申请成为本组织成员国，不少国家也希望成为本组织观察员国和对话伙伴，这体现出上海合作组织不断增强的吸引力和影响力。中方愿同其他成员国按照本组织有关法律规定，积极研究相关申请。中方对签署关于给予阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔上海合作组织对话伙伴地位备忘录表示欢迎，同时建议本组织深化同观察员国和对话伙伴合作，共享本组织发展带来的机遇和福祉。

我们期待着明年在阿斯塔纳举行的上海合作组织峰会，并愿同各方一道，为会议成功作出努力。

各位同事！

上海合作组织是成员国共同智慧和心血的结晶，是对世界和平与发展事业的积极贡献。中方愿同各方携手努力，使本组织牢牢植根于团结互信的土壤，继续成长壮大，更加枝繁叶茂！

谢谢各位。

（新华社塔什干6月24日电）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)