习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上的讲话（全文）

新华网杜尚别9月12日电 国家主席习近平12日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上发表题为《凝心聚力 精诚协作 推动上海合作组织再上新台阶》的重要讲话。讲话全文如下：

凝心聚力 精诚协作 推动上海合作组织再上新台阶

——在上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上的讲话

（2014年9月12日，杜尚别）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的拉赫蒙总统，

尊敬的各位同事：

很高兴出席上海合作组织杜尚别峰会，感谢主席国塔吉克斯坦为峰会顺利举行所做的精心准备和周到安排。一年来，塔方在“合作与共同发展繁荣年”这一主题下，为本组织发展做了大量富有成效的工作，中方对此高度评价。

比什凯克峰会后，本组织各领域合作又取得新进展。各方根据峰会共识，全面落实《长期睦邻友好合作条约实施纲要》，携手打击“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪、网络犯罪，积极推进交通、能源、金融、农业等务实合作，顺利开展文化、卫生、教育、救灾等人文交流，不断深化同观察员国、对话伙伴合作，彰显了上海合作组织的旺盛生命力，为下一步发展奠定了坚实基础。

当今世界正在经历深刻复杂变化。保持国际形势总体稳定的有利条件在增多，但世界仍然很不安宁。各种地区冲突和局部战争此起彼伏，多个热点同时升温，一些地区紧张对峙加剧。世界经济延续缓慢复苏，新的增长动力不足。国际关系中不公正不平等现象仍然很突出，维护世界和平、促进共同发展，依然任重道远。

上海合作组织发展正在进入继往开来的关键时期。确保本组织始终沿着既定轨道向前发展，为成员国和成员国人民带来更多安全、更大福祉，是我们肩负的共同责任和使命。我们要本着对地区乃至世界和平、稳定、发展高度负责的态度，牢固树立同舟共济、荣辱与共的命运共同体、利益共同体意识，凝心聚力，精诚协作，全力推动上海合作组织朝着机制更加完善、合作更加全面、协调更加顺畅、对外更加开放的方向发展，为本地区人民造福。

第一，我们要坚持以维护地区安全稳定为己任。安全是发展的前提。没有安全，发展无从谈起。面对本地区宗教极端主义沉渣泛起、“恐”“毒”合流愈演愈烈的严峻形势，以安全合作为立足根基的上海合作组织，要加强维稳能力建设，切实为本地区各国谋稳定、求发展、促民生提供可靠安全保障。我们应该继续完善执法安全合作体系，健全现有合作机制，全方位提升各国执法机关维稳控局能力。

中方支持尽快赋予上海合作组织地区反恐怖机构禁毒职能，并在此基础上建立应对安全挑战和威胁中心，以形成合力，斩断“恐”“毒”勾连的链条。

我们要标本兼治、多措并举、协调一致地打击“三股势力”。当前，应该以打击宗教极端主义和网络恐怖主义为重点，着力铲除、封堵恐怖极端思想的根源和传播渠道，加强对其渗透的防范和监控，避免其受外部势力操控，破坏地区安全稳定，制造社会动乱。

中方建议本组织商签反极端主义公约，研究建立打击网络恐怖主义行动机制，定期举行贴近实战的联合反恐演习，推动联合反恐力量建设。

第二，我们要坚持以实现共同发展繁荣为目标。“为国者以富民为本。”在世界经济前景不确定性增加、有关国家贸易保护主义抬头的情况下，本组织要在互利共赢基础上，深挖区域合作潜力，共创合作机遇，增强成员国经济发展内生动力和抗风险能力。我们应该在照顾各方利益和关切基础上，探讨在贸易和投资领域开展更广泛和更高层次合作，相互提供最惠国待遇，推进区域经济一体化进程，构筑本地区统一经贸、投资、物流空间。各方应该以签署国际道路运输便利化协定为契机，确保按期开放有关线路，挖掘各国过境运输潜力，带动沿线国家发展。

建立上海合作组织金融机构对促进本地区发展意义重大。各国应该进一步凝聚共识，尽早达成一致，为本组织多方受惠的大型项目提供资金支持。我们应该充分发挥能源俱乐部作用，加强成员国能源政策协调和供需合作，加强跨国油气管道安保合作，确保能源安全。我们要加强粮食政策协调，扩大成员国农产品贸易，提高粮食综合生产能力。中方建议举办上海合作组织粮食安全论坛，制订“上海合作组织科技伙伴计划”，借助中国－上海合作组织环保合作中心，加快环保信息共享平台建设。

为巩固和加强上海合作组织区域经济合作，中方决定向上海合作组织成员国提供50亿美元贷款，用于合作项目融资。中方在去年上海合作组织总理会议上宣布成立的中国－欧亚经济合作基金已经正式启动，基金前期规模为10亿美元，最终规模将扩大至50亿美元。我们愿意通过这一途径为成员国、观察员国、对话伙伴经济发展提供助力。中方还将于2015年10月中国西部国际博览会期间，举办上海合作组织国家商品展，为各国优势产品进入中国市场提供更多便利。

第三，我们要坚持以促进民心相通为宗旨。“民齐者强。”上海合作组织的未来，最终掌握在本组织各国人民手中。我们要支持商界、学界、媒体、智库、文艺团体等各行各界，全方位开展友好交往和人文交流，增进各国人民相互了解和传统友谊，筑牢本组织发展的社会民意基础。我们要积极开辟人文合作新渠道，加强上海合作组织国际传播能力建设，弘扬上海合作组织主旋律，向世界讲述更多“上合故事”，发出更多“上合声音”。

中方倡议上海合作组织各国加强媒体合作，举办上海合作组织媒体合作论坛。中方支持各国在公共政策、政府管理等方面交流经验，愿意在2015年至2017年间，为本组织成员国提供2000名官员、管理、技术人才培训名额，未来5年内每年邀请50名上海合作组织国家青年领导人来华研修。中方将依托中国－上海合作组织国际司法交流合作培训基地，协助成员国培训司法人才。

明年是世界反法西斯战争胜利70周年，我们要隆重纪念这一重大历史事件，特别是教育青年人铭记历史、以古鉴今。

第四，我们要坚持以扩大对外交流合作为动力。“他山之石，可以攻玉。”扩大对外交往、吸收新鲜血液，是上海合作组织自身发展壮大的需要，也符合本组织一贯奉行的开放包容方针。经过十几年审慎研究和协商，上海合作组织扩员法律准备工作已经基本完成，扩员大门将正式打开。我们欢迎有意愿且符合标准的国家申请成为本组织正式成员，为本组织发展注入新的活力。我们要加强成员国同观察员国合作，密切同对话伙伴的沟通，继续完善“6＋5”工作机制，切实将观察员国和对话伙伴吸引到本组织相关合作中来。我们要密切同联合国及其相关机构、独联体、欧亚经济共同体、集安条约组织等国际和地区组织合作，相互借鉴经验。

中方高度赞赏今年亚信上海峰会期间上海合作组织秘书处同亚信秘书处签署谅解备忘录。作为亚信2014年至2016年轮值主席国，中方积极支持上海合作组织和亚信加强交流合作，互学互鉴，共同发展。

我去年访问中亚期间，提出了共建丝绸之路经济带的倡议，得到国际社会特别是上海合作组织各成员国高度关注和热情回应。对此，我深受鼓舞，也深表感谢。目前，丝绸之路经济带建设正进入务实合作新阶段，中方制定的规划基本成形。欢迎上海合作组织成员国、观察员国、对话伙伴积极参与，共商大计、共建项目、共享收益，共同创新区域合作和南南合作模式，促进上海合作组织地区互联互通和新型工业化进程。

各位同事！

在当前国际格局调整变革之际，上海合作组织发展面临重大机遇和光明前景。作为本组织大家庭中的一员，我们应该坚守合作共赢理念，坚持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，以集体之力、团结之力、合作之力，携手应对威胁挑战，共同推动上海合作组织得到更大发展。

中方全力支持俄罗斯担任下一届上海合作组织主席国并办好在俄罗斯举行的上海合作组织峰会。

我相信，经过我们团结协作、不懈努力，上海合作组织一定能够再创新辉煌、再上新台阶！

谢谢各位。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)