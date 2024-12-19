第三届上合组织国家职工技能大赛在青岛开幕

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为乌兹别克斯坦选手诺济姆·易卜拉季莫夫在装配钳工比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为大赛开幕式现场，嘉宾和参赛选手合影。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为参赛选手在工业机器人操作调整工比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为伊朗选手穆罕默德贾瓦德·哈吉在智能制造工业控制比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为乌兹别克斯坦选手诺济姆·易卜拉季莫夫在装配钳工比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为大赛开幕式现场。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为中国选手诺何守镇在装配钳工比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为吉尔吉斯斯坦选手科亚尔·卡德尔库洛娃在智能制造工业控制比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为伊朗选手穆罕默德贾瓦德·哈吉在智能制造工业控制比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为工业机器人操作调整工比赛现场，科威特选手在调试机器人。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为大赛现场。中新社记者 张祥毅 摄

12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛开幕。据悉，本届大赛由中华全国总工会主办，设置工业机器人操作调整工、智能制造工业控制、装配钳工等三个赛项，吸引上合组织成员国、观察员国、对话伙伴等14个国家的政府官员、专家学者、技术工人等参加。图为柬埔寨选手在工业机器人操作调整工比赛中。中新社记者 张祥毅 摄

(责编：刘叶婷、刘洁妍)