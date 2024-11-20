2024上合组织青年交流营在华举办

11月3日至10日，由全国青联主办、交流中心承办的2024上合组织青年交流营在北京、河北雄安、山东青岛举办。

11月7日，参加2024上海合作组织青年发展论坛

交流营期间，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和俄罗斯等上合组织成员国的青年领袖一行参访河北雄安，了解雄安新区整体规划和城市历史文化。在青岛期间，上合组织国家的青年代表参加了2024上海合作组织青年发展论坛、国际青年潮流文化嘉年华、上合组织青年委员会专题会议等活动，并围绕“未来农业”“未来高端制造业”“未来网络科技”“未来渔业”“未来绿色产业”“未来航运物流业”等主题进行参观考察和研讨交流。

围绕“未来工作：培育发展新动能和新技能”这一主题，来自上合组织成员国和观察员国的各国青年代表交流彼此经验、凝聚共识，共话青年发展。各国代表纷纷表示，感谢上合组织青年营提供的交流平台，让大家有机会来到中国，与各国青年进行交流对话，并看到中国的变化与发展，希望未来能够与中国在更加广泛的领域内加强合作与交流，共同推动各方的发展与进步。乌兹别克斯坦青年创业支持中心主任梅赫罗日·拉希多夫参观雄安后表示，雄安的城市管理方式非常高效且经济，他将继续与各方保持密切联系，力争将这套管理方式引进自己的国家。俄罗斯国际合作领袖组织理事塔季扬娜·谢莉维尔斯托娃在参观复兴号智能动车组列车时表示，我们知道中国高铁的营业里程位居世界第一，中国运用了领先的前沿技术来制造高铁列车。对于俄罗斯和其他上合组织成员国而言，中国在许多方面值得我们参考和学习。青岛自动化装卸码头给巴基斯坦青年穆罕辛·阿里·菲尔波托留下深刻印象，他表示，自动化技术对于提高生产效率、降低成本具有重要作用，中国在短短几十年内取得如此巨大的进步令人钦佩，希望自己的国家也能借鉴中国的成功经验，实现快速发展。

11月4日，参观河北“雄安印象”展馆

11月6日，参加国际青年潮流文化嘉年华

11月8日，考察青岛海信研发中心

据悉，上合组织青年交流营是上合组织机制框架下青年领域的品牌项目，自2016年以来已举办8届。2024年7月，习近平主席在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上提出要继续办好青年交流营、青年发展论坛等品牌活动。全国青联积极落实习近平主席重要倡议，为上合组织各国青年增进友谊、共同发展、推动构建更加紧密的上合组织命运共同体搭建了重要平台。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)