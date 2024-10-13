2024上海合作组织冰球比赛开赛 揭幕战中哈对战

中新网哈尔滨10月12日电(王成龙 记者 王妮娜)10月12日，2024上海合作组织冰球比赛开幕式在哈尔滨冰球馆举行，当日进行的揭幕战是中国深圳昆仑鸿星冰球俱乐部主场迎战被誉为中亚雄鹰的哈萨克斯坦AHL阿拉木图冰球队，最终以3：1的比分，中国深圳昆仑鸿星冰球俱乐部首战胜出。

2024上海合作组织冰球比赛开幕式在哈尔滨冰球馆举行。王成龙 摄

揭幕战在开幕式后进行，奥运冠军吴晴亲临现场为比赛开球。在揭幕赛第3分32秒，阿拉木图队通过精妙配合由21号杰尼斯率先打入一球，第5分钟，5号阿齐兹-穆扎法洛夫犯规，受罚2分钟，深圳昆仑鸿星队以多打少，不断加强攻势，在第一节比赛结束前由81号于纪龙打进一球，将比分扳平。之后双方互有攻守，比赛第43分56秒，深圳昆仑鸿星10号杨博硕为球队打入一球，帮助球队取得领先，比赛第55分28秒，66号朱云汉再入一球，帮助深圳昆仑鸿星锁定胜局，将比分定格在3：1。

赛后，深圳昆仑鸿星冰球俱乐部领队王思腾说：“今天的球迷太棒了，这是我们感受过的最火爆的现场，让球队充满了能量。”

阿拉木图冰球队教练彼得·伊利扎罗夫说：“输掉比赛很遗憾，对手表现得足够强硬，赛后我们将做好总结，下一场会拿下胜利，回馈热情的球迷朋友”。

当日奥运冠军吴晴帮开球。王成龙 摄

2024上海合作组织冰球比赛是上海合作组织框架下，各相关国家共同参与的国际性赛事，本次比赛受到国际球迷关注，5400名球迷来到现场观看比赛，哈尔滨冰球馆座无虚席。

当日揭幕战比赛现场。王成龙 摄

在12日稍早前进行的另一场比赛中，俄罗斯联邦滨海冰球队22:6战胜吉尔吉斯共和国纳伦鹰冰球队。13日将进行两场比赛，分别是俄罗斯滨海冰球队对阵哈萨克斯坦AHL阿拉木图冰球队，深圳昆仑鸿星冰球俱乐部迎战吉尔吉斯纳伦鹰冰球队。

2024上海合作组织冰球比赛由上海合作组织睦邻友好合作委员会、黑龙江省人民政府外事办公室作为支持单位，由中国冰球协会、黑龙江省体育局、哈尔滨市人民政府作为主办单位。(完)

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