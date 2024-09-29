“上海合作组织智库论坛2024”在上海政法学院举行

2024年9月27-28日期间，“上海合作组织智库论坛2024”在上海政法学院中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地（下简称“中国—上合司法培训基地”）举行。逾100位来自联合国相关机构、上海合作组织（下简称“上合组织”）秘书处代表、中国外交部、中国上海合作组织睦邻友好合作委员会、上合组织成员国智库专家、上合组织国家驻华使节代表，以及国内外知名高校和研究机构的专家及学者齐聚一堂，共同围绕“共建上海合作组织美好家园”重要议题，深入聚焦上海合作组织的现状和未来，为构建更加紧密的“上合命运共同体”聚智力、凝共识。

此次论坛由上海政法学院和中国－上海合作组织国际司法交流合作培训基地（下简称“中国—上合司法培训基地”），以及中国国际问题研究院和中国上海合作组织研究中心联合举办，论坛议题主要包括：上合组织与全球治理、合作中寻求可持续的共同安全、普惠包容合作共赢谋求共同繁荣、上合组织的未来发展与挑战等。

开幕式由上海政法学院党委副书记，上海政法学院校长、中国—上合司法培训基地办公室主任刘晓红主持。上海政法学院党委书记葛卫华，中国国际问题研究院院长、中国上合组织研究中心主任陈波，上合组织副秘书长奥列格·科佩洛夫，外交部欧亚司一级巡视员崔国杰等中外嘉宾致辞。

葛卫华说，在当前复杂多变的国际局势下，上合组织作为推动多边主义与地区合作的重要力量，战略意义日益凸显。作为重要外交战略对接平台，目前，上海政法学院、中国—上合司法培训基地在上合区域国际化人才培养、国际高端智库建设、区域反恐和安全合作平台搭建等方面取得瞩目成绩，未来也将聚焦自身特色，进一步强化国际影响力，为推动上合组织的创新升级、助力推动上合组织各领域的交流合作做出应有贡献。

刘晓红表示，中国—上合司法培训基地多年来一直致力于为国家和区域发展培养高素质人才，并为区域合作提供智力支持。未来，中国—上合司法培训基地将继续以高水平教育为依托，进一步扩大与上合组织成员国高校的合作，积极筹建中国—上合组织法律学院为上合组织成员国培养国际化、专业化法律人才。

陈波认为，自上合组织成立以来，在“上海精神”的指引下，成员国相互尊重，平等相待，强化发展战略对接，坚持互利共赢，共同繁荣，积极推动安全、经济、人文等各领域合作，“命运共同体”理念日渐深入人心。上合组织国际影响力不断提升，成功走出了一条新型国际组织发展与合作之路。

奥列格·科佩洛夫会上指出，目前，上合组织是世界上面积最大、覆盖人口最多的地区性国际组织。上合组织的总人口有33亿，占全球人口的42%，上合组织成员国和伙伴国覆盖欧亚、欧洲，以及越来越多的国家和国际性组织明确表示了加入或者和上合组织建立合作关系的意愿，在当前复杂多变的国际形势下，上合组织成立了多元多层次的多边合作机制，这些合作机制进一步消除了上合国家之间开展对话、磋商和合作的制度障碍，上合大家庭团结了各种不同的政治制度和经济体量的大小国家，互信、互利、平等协商、尊重多样文明和谋求共同发展的“上海精神”成为上合组织发展的内核和动力。

上海合作组织前秘书长拉希德·阿利莫夫认为，当前全球动荡和紧张局势持续加剧，旧有国际关系体系已经越来越无法应对21世纪日益增长的需求，但同时，全球南方国家在全球架构中的作用正在日益提升。上合组织已从成立之初致力于确保中亚地区安全的组织，发展成为一个强大的国际多边机构，建立了35个法定机构和45个多边互动的智库机制，从而为成员国国家利益和跨区域全球发展的任务提供了良好机会，也因此，未来，上合组织在国际社会也将发挥特殊作用，承担更多责任。“重要的是，无论世界如何变化，上合组织大家庭都将持续扩大本组织，绝对不会改变伙伴性质，并坚定地支持上合组织宪章所规定的基本原则”。

在27日举行的“尚合学者”聘任仪式上，上海政法学院副校长、中国—上合司法培训基地办公室常务副主任罗立刚介绍，为助力上合组织发展，进一步强化平台优势，中国—上合司法培训基地特聘请上海合作组织前秘书长弗拉基米尔·诺罗夫、拉希德·阿利莫夫，集体安全条约组织副秘书长塔拉特别克·马萨迪科夫，英国国际法院管理协会前任主席、牛津大学深度科技争议解决实验室联合创始人马克·比尔等10人担任“尚合学者”，未来他们将在涉外高层次人才培养、高端国际化智库建设、国际影响力打造等方面发挥重要作用。

此次被聘任为“尚合学者”的和平大学驻联合国日内瓦及维也纳办事处大使兼常任观察员，联合国教科文组织巴黎总部常驻代表大卫·费尔南德斯·普亚纳受访时说，未来上合组织将在应对重大挑战方面的合作，解决全球治理中的差距，重申现有的承诺，包括对可持续发展目标——特别是关于和平与正义的可持续发展目标和《联合国宪章》的承诺等方面发挥更加重要的作用，并朝着重振多边体系的方向迈进，从而助力全球治理体系的完善。

马耳他共和国前外交部长和教育部长埃瓦里斯特·巴尔托洛会上说，上合组织是联合国重要的合作伙伴，它是最大的区域性组织，它有能力也有责任推动世界和平，在当今世界格局中，上合组织为多边主义提供了更多可能性，也对加强全球治理提供了有价值的参考，它强调开放、包容，能够更好地服务全球化。

为期两天的论坛上，参会中外专家学者还围绕上合区域国家面临的传统与非传统安全问题、上合组织自身发展问题、大国关系对上合组织的影响、上合组织国家数字和新技术领域的合作与发展、上合组织扩员问题及面临的挑战、中亚国家间边界与水资源利用问题、跨界民族问题等领域的最新研究成果进行了深入探讨和交流。（完）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)