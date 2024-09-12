上合组织妇女论坛青岛举行 聚焦数字赋能妇女事业

中新社青岛9月11日电 (胡耀杰 王禹)上海合作组织妇女论坛11日在山东青岛启幕。本届论坛吸引150余名中外嘉宾与会，聚焦“数字赋能与妇女参与经济”开展交流分享，深化妇女领域国际合作。

开幕式上，中国国务委员、全国妇联主席谌贻琴宣读中国国家主席习近平贺信并致辞。她表示，中方将同上合组织各方携手落实阿斯塔纳峰会元首共识，弘扬“上海精神”，深化妇女交流合作，进一步凝聚女性力量，为促进各国妇女事业发展作更大贡献，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。

谌贻琴指出，本届论坛聚焦“数字赋能与妇女参与经济”，具有重要意义。要推动数字技能普及、数字机会平等、数字环境友好，更好造福上合组织各国妇女。

9月11日，上海合作组织妇女论坛在山东青岛启幕。王禹 摄

伊朗副总统贝赫鲁兹-阿扎尔在致辞中表示，数字时代衍生出的新技术为妇女创造了向世界传达自己声音的机会。因此，各方应认真对待数字赋能妇女事业发展，应对数字鸿沟等挑战。

贝赫鲁兹-阿扎尔提议，在上合组织框架下成立一个为妇女服务的数字平台，以便进行经验交流和成功模式的推广，让更多人享受先进的教育，帮助建立区域合作框架和制定相关支持性政策。

上合组织秘书长张明认为，在当今全球经济复苏疲软乏力、经济结构深度调整的背景下，鼓励、支持女性参与经济数字化转型，对提升各国经济发展活力，助力国际和地区经济可持续发展和进步，具有重要的现实意义。

张明表示，数字经济发展是近年来上合组织优先推动的合作方向之一，上合组织成员国女性参与数字经济起步早、领域广、程度深。上合组织在推动数字赋能与妇女参与经济发展方面，有着先天的优势和丰富经验。

上海合作组织妇女论坛吸引了150余名中外嘉宾与会。王禹 摄

《中华全国妇女联合会与塔吉克斯坦妇女和家庭事务委员会合作谅解备忘录》《中华全国妇女联合会与白俄罗斯妇女联盟合作备忘录》路线图(2024-2027)等文件在论坛期间签署。

本届论坛由中国全国妇联、上海合作组织睦邻友好合作委员会、山东省人民政府、上海合作组织秘书处共同举办。(完)

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