上合组织成员国主管机关边防部门领导人第十次会议在上海召开

许晓青

新华社上海7月10日电（记者许晓青）上海合作组织成员国主管机关边防部门领导人第十次会议10日在上海召开。会议总结了成员国边防部门“团结协作—2023”联合边防行动情况，交流评估成员国边境局势，审议通过2025年边防部门专家组工作计划，并签署会议纪要。

根据会议通报，成员国边防部门根据地区反恐怖机构理事会决议，于2023年8月15日至10月31日在协商一致的毗邻边境地区开展了“团结协作—2023”联合边防行动。各方共投入兵（警）力3.36万人次，协调国内涉边部门投入1.17万人次，动用车辆5000余辆次、直升机32架次、船艇66艘次、无人机200多架次，开展联合巡逻、边境踏查、联合处突演练等3200余次。共抓获违法人员1.2万余人，在边境口岸查堵违规出入境人员9600余人次，收缴枪支75支、子弹1.38万发、管制刀具千余把，查缴毒品8.8吨、走私物品1178.3吨，行动效果良好，实现了既定目标。

中国国家移民管理局在会上倡议成员国边防部门，认真落实上海合作组织成员国元首达成的系列战略共识，高举“上海精神”旗帜，守望相助、相互成就，全面深化在政治安全、反恐防恐、口岸边境安全等方面的务实合作，共同维护地区安全稳定。中方愿同成员国边防部门坚持践行共同、综合、合作、可持续的安全观，进一步充实双边与多边务实合作内涵，创新务实合作举措，携手建设成员国边防安全共同体。坚持恪守《联合国宪章》原则，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，助推地区和平稳定与经济社会发展。进一步加强情报交流，开展联合边防行动，依法严厉打击贩毒等各种形式跨国有组织犯罪，坚决铲除滋生恐怖主义和极端主义的土壤。完善边境安全风险管控机制，加强交流，推进现代科技手段和智能装备应用，进一步提升应对安全威胁能力，共同构筑口岸边境安全防线，大力提升务实合作的水平。

上海合作组织地区反恐怖机构执委会表示，将协调各成员国边防部门认真落实此次会议达成的共识，进一步密切上海合作组织成员国边防部门之间的合作关系和协作机制，携手打击本地区“三股势力”和跨境违法犯罪，为维护本地区安全与稳定贡献“上海合作组织力量”。

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