上合组织国家合作共促绿色发展

新华社青岛7月9日电（记者邵琨、张武岳、王凯）在距离阿联酋首都阿布扎比市中心南部约45公里的沙漠里，一大片蓝色光伏板与金黄色沙丘交织成一幅壮观的景象。

占地约21平方公里、发电量可以满足阿联酋约20万户家庭用电需求、每年可减少超240万吨碳排放、为当地提供就业机会约5000个……这是由中国企业承建的艾尔达芙拉光伏电站，也是上合组织国家携手共筑绿色家园的缩影。

绿色能源项目、绿色基础设施建设、生物多样性保护、生态修复、绿色可持续发展……正在山东青岛举行的上海合作组织国家绿色发展论坛上，展板上的一幅幅上合组织国家区域合作赋能绿色发展的图片吸引了与会各国代表的关注。

与会各国代表围绕“携手绿色发展，推动人与自然和谐共生”主题展开讨论，共建上海合作组织绿色发展伙伴关系，共促可持续发展，共建清洁美丽世界，为区域和全球绿色发展作出贡献。

7月9日拍摄的上海合作组织国家绿色发展论坛开幕式现场。新华社记者 李紫恒 摄

此次论坛上，阿塞拜疆共和国国民会议第一副主席阿里·侯赛因利说，中国坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，取得很大成就，给了他们启示。阿塞拜疆今年11月将主办《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会，欢迎上合组织成员国参与到阿塞拜疆国家绿色能源转型中，相信本次论坛的成果将助力本组织成员国绿色发展，在应对全球气候变化中发挥更大作用。

在巴基斯坦，由中国能建葛洲坝集团投资建设的昆哈河苏吉吉纳里水电站为当地带来清洁能源、促进经济发展，项目还在当地创造了大量就业机会并培养了众多技术工人。

巴基斯坦国民议会副议长赛义德·古拉姆·穆斯塔法·沙介绍，上合组织的众多目标之一，就是通过团结成员国，在可持续发展和绿色技术方面实现合作。目前，巴基斯坦的雪豹数量正在恢复，这正是上合组织国家间分享经验、联合研究、共同保护的结果。

当今，绿色发展成为上合组织国家合作新亮点，生态环保产业科技创新成为推动能源结构优化、实现绿色低碳转型的重要力量，为共建上合组织绿色发展命运共同体注入了强劲动力。

7月8日，与会者在论坛展览区参观。新华社记者 李紫恒 摄

中国与俄罗斯合作的华电捷宁斯卡娅燃气蒸汽联合循环供热电站项目，每年可发电30.2亿千瓦时，提供81.4万吉卡的年供热量；湖南军信环保股份有限公司投资建设的比什凯克垃圾科技处置发电项目，是吉尔吉斯共和国第一个垃圾焚烧发电项目，通过科技手段处理城市垃圾并将其转化为电能……

中国环境保护产业协会会长郭承站介绍，中国环保产业的科技创新成果不仅服务保障中国的能源行业绿色低碳转型，也为全球环保产业乃至全球能源体系的绿色低碳转型贡献了中国智慧和中国方案。

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