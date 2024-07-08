上海合作组织国家绿色发展论坛在青岛开幕

青岛日报社／观海新闻7月8日讯 浮山湾畔，群贤毕至，青岛再一次引来世界瞩目。7月8日上午，上海合作组织国家绿色发展论坛在青岛启幕，350余名国内外嘉宾共聚一堂，就绿色发展这一全球性话题，对话交流、谋求合作，进一步凝聚共识与合力。论坛主题为“携手绿色发展，推动人与自然和谐共生”，设主论坛和上海合作组织2024生态年、技术创新赋能绿色高质量发展、气候行动助力绿色低碳转型三个平行分论坛。

据悉，论坛由上海合作组织睦邻友好合作委员会、生态环境部、山东省人民政府、上海合作组织秘书处联合主办，是今年7月我国接任上海合作组织轮值主席国后举办的第一个大型活动，也是上合组织国家间首个以绿色发展为主题的高级别活动，对服务周边外交大局，深化中亚国家交流合作，共建绿色“一带一路”有着重要意义。

本次论坛规模大、规格高，国外嘉宾有上海合作组织部分国家领导人，成员国、观察员国、对话合作伙伴国环境主管部门及驻华使馆代表，上合组织国家媒体，有关国际组织，国外专家、学者，企业界代表等150余人。另外，国内知名学者、院士、专家，有关企业、协会、商会、金融机构、媒体代表等也受邀参加。

论坛期间，中外环境主管部门高级别代表、企业家代表、专家学者以及国际组织代表将作主旨发言。发布“共建上合组织绿色发展伙伴关系，共促可持续发展”倡议，推动上海组织国家间在绿色能源、绿色产业、应对气候变化、生态保护等领域深化合作，凝聚绿色发展地区共识。

在论坛开幕前，上合组织国家领导人，环境主管部门高级别代表、企业家代表、专家学者，国际组织代表等众多外宾参观了“赋能区域合作，共促绿色发展”主题展览，展现了“一带一路”合作成果，展示了山东绿色低碳高质量发展成就和绿色、开放、合作发展新成效，让中外嘉宾综合、立体、近距离感受美丽山东。（青岛日报／观海新闻记者 吴帅／文 刘栋／图）

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