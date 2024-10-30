上合示范区持续推进商旅文交流发展

在青岛·上合之珠国际博览中心俄罗斯馆，300多幅俄罗斯当代著名画作正在展出。此外，还有众多俄罗斯美食、民俗物品、生活用品等，向参观者展示出浓厚的俄罗斯风情。

作为中国－上海合作组织地方经贸合作示范区集“会、展、商、旅、文”于一体的标志性项目，青岛·上合之珠国际博览中心是上合示范区在更大范围、更宽领域、更深层次提高对外开放格局的重要平台。

位于中国－上海合作组织地方经贸合作示范区的青岛·上合之珠国际博览中心（2024年7月18日摄，无人机照片）。新华社记者李紫恒 摄

中心设有俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等多个国家馆，集中展示部分上合组织国家历史、文化、艺术、民俗等生活场景和特色元素，结合数字光影，实景式呈现相关国家人文风情，展销各国特色商品。

“俄罗斯的紫皮糖、伏特加酒、蜂蜜等产品受到很多中国消费者青睐。”俄罗斯馆负责人、青岛金俄盛商贸有限公司外事经理范·斯韦特兰娜说。

自2018年宣布建设以来，位于山东青岛的上合示范区加快推进商旅文交流发展，促进同上合组织国家和共建“一带一路”国家多元融合发展。

据了解，青岛·上合之珠国际博览中心举办过上海合作组织产业链供应链论坛、上海合作组织国际投资贸易博览会、上海合作组织国家出版产业大会、“2024-2025上合组织旅游和文化之都”活动启动仪式等高规格活动，以及上合特色艺术文化和特色展览活动。室外的中心广场还可组织大型实景灯光秀、上合组织国家文化艺术表演和节日庆典等系列活动。

在积极发挥好青岛·上合之珠国际博览中心文化展示窗口、文明交流互鉴、经贸合作桥梁作用的同时，上合示范区持续创新路径，务实推进文旅、教体等领域交流与产业合作。

据上合示范区管委会产业发展三部业务主办赵鹏飞介绍，上合示范区重点打造上合组织框架内具有国际影响力的特色文旅品牌——“上合之夏”系列活动。2024“上合之夏”活动季重点关注跨文化对话、旅游业发展、青年交流、媒体合作、历史和文化遗产等领域，共举办20余类100场重点活动。据统计，作为2024“上合之夏”活动季重点活动之一的“上合之夏”嘉年华，今年日均营业收入同比增长93%，日均客流量同比增长31%，累计客流约8.4万人次。

此外，上合示范区还实施品牌活动“走出去”计划，强化与上合组织国家在人文领域互动与交流，举办网球赛、皮划艇赛、龙舟赛等各类体育赛事，推动体育领域对外交流。（记者王凯）

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