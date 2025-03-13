习近平在上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议上的讲话（全文）

新华社北京11月10日电

弘扬“上海精神” 深化团结协作

构建更加紧密的命运共同体

——在上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议上的讲话

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的普京总统，

尊敬的各位同事：

感谢普京总统和俄方作为轮值主席国为本次会议所做的精心准备。俄方认真履行主席国职责，克服新冠肺炎疫情影响，推动上海合作组织保持良好发展势头。中方对此高度评价。

上海合作组织成立以来，走过了不平凡的发展历程，经历了时间检验，成为欧亚地区和国际事务中重要的建设性力量。成员国遵循“上海精神”，加强政治、经济、安全、人文等领域合作，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。新冠肺炎疫情发生后，各方同舟共济、守望相助，为本组织稳定发展和国际抗疫合作注入了正能量。

各位同事！

新冠肺炎疫情加速了国际格局调整，世界进入动荡变革期。国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验。“世界怎么了，我们怎么办”成为时代之问。

“察势者明，趋势者智。”人类生活在同一个地球村，各国利益休戚与共、命运紧密相连。各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。历史已经并将继续证明，睦邻友好必将超越以邻为壑，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义。

当前形势下，上海合作组织要弘扬“上海精神”，深化团结协作，为地区国家稳定和发展作出更大贡献，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索。

第一，加强抗疫合作，构建卫生健康共同体。新冠肺炎疫情仍在持续蔓延。病毒不分国界，团结合作是抗击疫情最有力的武器，全力挽救生命是当务之急。

我们要加强各国联防联控，支持彼此抗疫努力，维护地区和全球公共卫生安全。要支持世界卫生组织发挥关键领导作用，反对将疫情政治化、病毒标签化，共同抵制“政治病毒”。要用好本组织卫生领域合作机制，深化疫情监测、科研攻关、疾病防治等领域交流合作。中方倡议成员国疾控中心设立热线联系，及时通报跨境传染病信息。传统医学在抗击疫情中显示出独特价值和重要作用。我们要继续办好本组织传统医学论坛，深化交流互鉴。疫苗对人类战胜疫情至关重要。中方已经加入“全球新冠肺炎疫苗实施计划”，愿积极考虑本组织国家疫苗需求，支持各国保护人民生命安全和身体健康。

第二，维护安全和稳定，构建安全共同体。安全和稳定是国家发展的首要前提，关乎各国核心利益。我们要遵循共同、综合、合作、可持续的安全观，有效应对各类威胁和挑战，营造良好地区安全环境。

我们要坚定支持有关国家依法平稳推进重大国内政治议程，坚定支持各国维护政治安全和社会稳定，坚决反对外部势力以任何借口干涉成员国内政。要深化团结互信，坚持通过对话和协商化解矛盾和分歧，巩固本组织发展政治基础。要严防“三股势力”借疫生乱，遏制毒品泛滥趋势，打击极端主义思想通过互联网传播，提升成员国执法安全合作水平。要重视维护生物安全、数据安全、外空安全，积极开展沟通和对话。中方发起“全球数据安全倡议”，旨在共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，欢迎各方参与。阿富汗局势事关地区安全和稳定，要用好“上海合作组织－阿富汗联络组”平台，帮助阿富汗实现和平重建。

第三，深化务实合作，构建发展共同体。大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。我们要秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，拓展务实合作空间，助力经济复苏、民生改善。

我们要继续推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，加强互联互通，促进产业链、供应链、价值链深度融合，畅通区域经济循环。要通过人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，加快实现复工复产。要为各国企业营造开放、公平、非歧视的营商环境，扩大相互投资规模。要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，加强数字经济、电子商务、人工智能、智慧城市等领域合作。中方将于明年在重庆举行中国－上海合作组织数字经济产业论坛，为各方开展创新合作搭建平台。要坚持以人为本，共同实施更多民生工程。中方支持设立本组织减贫联合工作组，愿同各方分享减贫成功经验。

第四，促进民心相通，构建人文共同体。文明没有优劣之分，只有特色之别。我们要促进文明互学互鉴，增进各国睦邻友好，夯实上海合作组织长远发展民意基础。

我们要积极利用各种媒介，广泛宣传本组织发展成就，使本组织合作理念更加深入人心。要支持本组织教育、文化、旅游、体育、媒体、妇女等领域交流合作，形成全方位、深层次、多渠道合作架构。中方将于明年举办上海合作组织民间友好论坛，继续办好上海合作组织青年交流营活动，在未来3年为各方提供600名青年交流名额，培养相知相亲的青年一代。

我们要统筹推进常态化疫情防控和本组织各领域合作，创新工作方法，采用灵活方式开展合作，保持相关机制有效运转。秘书处和地区反恐怖机构要发挥好协调作用，成员国也要加大力度支持常设机构工作。

各位同事！

75年前，我们的先辈赢得了世界反法西斯战争的胜利，建立了联合国，谱写了人类历史新篇章。我们要以史为鉴，以实际行动践行多边主义、完善全球治理、维护国际秩序。要秉持共商共建共享原则，倡导全球事务由各国一起商量着办，治理体系由大家携手建设，发展成果由各国人民共同分享。

上海合作组织要拓展伙伴关系网络，同观察员国、对话伙伴以及联合国等国际组织广泛开展合作，在国际和地区事务中发挥更加积极作用，致力于建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

各位同事！

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建设更高水平开放型经济新体制。中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。欢迎各方把握中国发展新机遇，积极深化对华合作。

中方祝贺拉赫蒙总统接任元首理事会主席，将积极支持塔方主席国工作。明年本组织将迎来成立20周年华诞。让我们高举“上海精神”旗帜，精诚合作、砥砺前行，推动本组织得到更大发展，构建更加紧密的命运共同体！

谢谢大家。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)