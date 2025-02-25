促进职工技能交流 共建美好上合家园

本报记者 陈尚文

乌兹别克斯坦参赛选手在装配钳工项目比赛中。

白俄罗斯驻华使馆参赞叶夫根尼·里亚布采夫正在参观位于上合示范区内的海尔上合冰箱互联工厂智能生产线。

走进坐落于上合示范区的海尔上合冰箱互联工厂，充满智能化和科技感的生产现场给我留下了深刻印象。宽敞明亮的车间内，一个个五颜六色、形状各异的冰箱排列在同一条生产线上，各式各样的工业机器人忙而有序地穿梭其间，有的粘贴能耗标签，有的检查产品质量……多型号混流生产的复杂场景下，工业互联网的应用减少了差错，提升了生产效率，许多发展中国家可以从中国先进的智能制造经验中获得宝贵启示。

——尼泊尔教育和科学技术部学校教育司联合秘书拉克希米·普拉萨德·巴特拉伊

图为上合组织国家职工在海尔上合冰箱互联工厂展厅内参观。

当前，工业机器人等新兴技术正广泛应用于高端装备制造、汽车制造、金属加工等诸多领域，了解新技术并学习如何在实践中应用这些技术很有必要。这是我参加上合组织国家职工技能大赛最大的收获。

——科威特工程部工程机械部职员阿卜杜勒阿齐兹·阿拉兹米

图为科威特参赛选手在工业机器人操作调整工项目比赛中。

在我的家乡吉尔吉斯斯坦巴特肯州，中国援建的灌溉系统改造项目解决了当地居民生活用水难题，还改善了大量农田荒芜问题；中企建设的变电站对拉动该地区经济建设、切实提高人民生活水平具有重要意义；中企承建的公路项目，极大改善了当地交通条件，促进了区域间互联互通……加强与中国的合作，让我们有了更多获得感、幸福感。期待未来有机会更加深入了解中国发展经验，推动吉中两国在上合组织及共建“一带一路”框架下进一步深化交流合作。

——吉尔吉斯斯坦总统驻巴特肯州全权代表办公厅经济和地区综合发展处专家钦娜拉·塔吉巴耶娃

图为吉尔吉斯斯坦参赛选手合影留念。

上合组织国家职工交流互动。

马尔代夫参赛选手在智能制造工业控制比赛中。

以上图片均为本报记者陈尚文摄

青岛·上合之珠国际博览中心俯瞰。

王昭脉摄（影像中国）

数据来源：外交部、海关总署

为工业机器人安装夹具，通过编程、整机联调等步骤，完成饮料瓶罐的抓取、开盖、分装；将电机搬运、快换装置、立体仓库等模块连接成一个小型工作站，高效率完成电机部件的装配……中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称“上合示范区”）如意湖畔，围绕智能制造工业控制、装配钳工、工业机器人操作调整工等赛项，一场技能比拼精彩上演。

不久前，由中华全国总工会主办的第三届上合组织国家职工技能大赛在山东青岛市举行。本届大赛共吸引来自上海合作组织成员国、观察员国及对话伙伴等14个国家的选手及专家学者、技术工人等齐聚一堂。大家在技艺切磋中分享各自职业经验，在研讨交流中共同提升技能水平，在参观访问中深切感受着中国与上合组织合作发展的盎然生机。

“中方发起的上合组织国家职工技能大赛，为我们搭建起技能融通、互学互鉴的交流平台。”在海尔电气埃及有限公司维修工程师易卜拉欣·穆西看来，比赛内容结合了上合组织国家经济发展的实际需求，“我们可以从各国选手的优秀表现中收获好的做法和经验，融会贯通，共同提升。”

本届大赛不仅是专业与技能的碰撞，更是友谊与合作的积累。

每日开行高铁动车组达1万列以上，运营里程达4.7万公里，超过世界上其他国家高铁营业里程的总和……这张中国装备制造亮丽名片的背后，离不开一位位大国工匠的孜孜以求、精益求精。在活动特别设置的技能讲座环节，中车青岛四方机车车辆股份有限公司车辆钳工高级技师李文龙结合自身工作实际，分享了装配钳工技术应用于高铁转向架、遮阳帘和管路的安装等方面的经验，引起上合组织国家职工们的浓厚兴趣与热烈讨论。

白俄罗斯驻华使馆参赞叶夫根尼·里亚布采夫表示，随着科学技术的快速发展、新兴职业的加速涌现，全球劳动力市场正在发生着深刻变化，关于技能人才的标准和需求不断更新。上合组织国家职工们通过大赛等系列活动，了解新兴技术、职业动态，在交流互动中谋求共同发展，这生动诠释了“上海精神”的重要内涵。

走进青岛·上合之珠国际博览中心，了解上合示范区建设的阶段性成果和未来规划；在海尔上合冰箱互联工厂，领略中国智能制造的先进魅力；漫步海天城市观光厅，感受中国城市高质量发展的强劲脉动……比赛之余，上合组织国家职工们边走边看，对中国高质量发展以及上合组织框架下的务实合作有了更多了解、更深体会。

去年，上合示范区开行中欧班列超过1000列，青岛国际能源交易中心交易额突破人民币2500亿元，新引进世界500强投资项目12个……在亚美尼亚先进技术企业联盟阿尔马特工程创客空间协调负责人阿拉伊克·阿瓦良看来，上合示范区正是上合组织地方经贸合作活力四射的生动写照。如今，上合组织成员国人口占全球近一半，陆地面积、经济总量约占世界1/4。“携起手来，我们可以把互利合作的‘蛋糕’做得更大。”阿瓦良感慨说。

在去年7月上海合作组织阿斯塔纳峰会上，中国正式接任上合组织2024至2025年轮值主席国，青岛也被正式宣布为“2024年至2025年上合组织旅游和文化之都”。上海合作组织秘书处顾问贝胡鲁兹·莫赫塔里表示，上合组织国家职工们相聚于这座新亚欧大陆桥经济走廊主要的节点城市，以“赛”为媒、以“技”会友，技能人才的交流与合作将为共建上合美好家园贡献重要力量。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 18 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)